Od pádu Asadovho režimu si výbušné zbrane v krajine vyžiadali tisíce zranených a mŕtvych, vrátane stoviek detí.
Pri výbuchu nášľapnej míny na severozápade Sýrie zahynulo päť detí a ďalšie utrpelo zranenia. Tragédia sa stala v dedine Um Chuzajm v provincii Idlib.
Podľa štátnej televízie išlo o mínu nastraženú ešte počas vlády bývalého prezidenta Bašára Asada.
Míny a nevybuchnutá munícia zostávajú v Sýrii vážnym nebezpečenstvom aj po skončení viac ako 13-ročnej občianskej vojny. Od pádu Asadovho režimu v decembri 2024 do začiatku septembra 2026 zaznamenala OSN viac ako 1 300 incidentov s výbušnými zbraňami. Zahynulo alebo sa zranilo pri nich takmer 2 400 ľudí vrátane viac ako 850 detí.