Ľudí poberajúcich najnižšie penzie čaká hneď na začiatku nového roka prilepšenie.
Od 1. januára 2027 totiž stúpne spodná hranica garantovaného minimálneho dôchodku – pri získaní 30 rokov dôchodkového poistenia sa suma zvýši zo súčasných 412 eur na 428,10 eura mesačne, uvádza Sociálna poisťovňa.
Toto navýšenie je priamym dôsledkom pravidelnej júlovej úpravy životného minima, ktoré sa od 1. júla 2026 zdvihlo z dovtedajších 284,13 eura na 295,22 eura mesačne. Poistenci sa pritom nemusia starať o žiadne administratívne úkony. Sociálna poisťovňa prepočíta penzie celkom automaticky bez potreby podávať žiadosť a každého, koho sa zmena dotkne, o tom písomne upovedomí poštou alebo elektronicky do eSchránky.
Vyššia latka pre predčasných dôchodcov
Úprava životného minima z leta 2026 sa však nepremieta len do januárového rastu minimálnych penzií, ale nastavila aj prísnejšie kritériá pre tých, ktorí chcú odísť do penzie skôr.
Po 30. júni 2026 získali žiadatelia nárok na predčasný starobný dôchodok iba v prípade, že ich vypočítaná penzia prekročí 1,6-násobok životného minima. V praxi to znamená, že štát im predčasný dôchodok prizná až vtedy, ak jeho mesačná výška dosiahne minimálne 472,40 eura.
Viac peňazí zostane penzistom v exekúcii
Vyššie životné minimum zároveň posilnilo ochranu seniorov, ktorým sa z penzie vykonávajú exekučné zrážky – ku koncu mája 2026 evidovala Sociálna poisťovňa 18 738 takýchto poberateľov. Od júla 2026 sa zvýšila nezraziteľná suma, ktorá im musí po zrážkach povinne zostať, pričom o presných číslach aj predpokladanom dátume ukončenia exekúcie ich poisťovňa informovala listom:
- Neprednostné pohľadávky: Dôchodcovi musí zostať najmenej 413,30 eura mesačne (140 % životného minima) a ďalších 206,65 eura na každú vyživovanú osobu.
- Prednostné pohľadávky (okrem výživného na dieťa): Povinnému musí zostať aspoň 295,22 eura mesačne (100 % životného minima) plus 147,61 eura na každú vyživovanú osobu.
- Výživné na maloleté dieťa: Penzistovi musí zostať minimálne 123,99 eura mesačne a ďalších 103,32 eura na každú ďalšiu vyživovanú osobu.