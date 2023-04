Fanúšikovia vysmiali nové logo k MS v hokeji v Česku. Jeden z domácich hokejistov preto urobil vlastný návrh

Majstrovstvá sveta v hokeji bude v roku 2024 hostiť susedná Česká republika a Medzinárodná hokejová federácia IIHF tento týždeň zverejnila prvýkrát nové logo k budúcoročnému šampionátu. Dvojchvostého leva s hokejkou z roku 2015 vystriedal puk v českých národných farbách so sloganom „Srdce do hry“.

Vizuálna identita MS 2024 sa však nestretla s priazňou fanúšikov, mnohí totiž logo s podobizňou usmievajúceho sa puku, ktorý má symbolizovať srdce, na sociálnych sieťach vysmiali.

Nové logo majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2024. Šampionát bude hostiť Česká republika. Logo však fanúšikovia vysmiali. Zdroj: IIHF

„K výberu identity sme pristúpili trocha netradične, vychádzame z niekoľkých prvkov. Tým hlavným je puk, ktorý je, samozrejme, v českých národných farbách. Chceli sme, aby bolo logo hlavne jednoduché a fungovalo vo virtuálnom svete,“ povedal Martin Klčo, marketingový riaditeľ agentúry Unicorn Attacks.

Vo „virtuálnom svete“ však logo za niekoľko dní od jeho zverejnenia až tak nezafungovalo, ako sa jeho tvorcovia domnievali. Zašlo to až do takého štádia, že sa po vlne kritiky a výsmechu na adresu IIHF a ich loga rozhodol 27-ročný český hokejista a útočník klubu LHK Jestřábi Prostějov Jakub Illéš, ktorý sa okrem hokeja venuje grafickému dizajnu, vytvoriť vlastný návrh.

„Píšu mi ľudia, že chcú zdieľať môj dizajn ďalej, a preto urobím ešte tento príspevok. Podotýkam, že toto logo vzniklo z mojej vlastnej vôle a chuti do práce. Príspevkom nechcem nikoho haniť alebo podrývať autoritu, vo finále aj rozumiem funkčnosti ‚emotikonov‘ v terajšom logu,“ napísal v príspevku s jeho vlastným návrhom, ktorý dostal pozitívne ohlasy.

„Za mňa je to určite lepšie, pôsobí omnoho profesionálnejšie, významnejšie a zároveň zachováva jednoduchosť,“ napísal fanúšik. „Krásna práca, takto by som si to predstavoval od platených grafikov. Naozaj sa mi logo páči,“ reagoval ďalší. Napíš nám svoj názor na Illéšov návrh do komentára, alebo sa zapoj do ankety nižšie.

