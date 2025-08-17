Úmrtie potvrdil jeho syn Ivo.
V nedeľu, vo veku 91 rokov, nás opustil legendárny slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. Smutnú správu potvrdil jeho syn Ivo Hlaváček. Oldo Hlaváček zomrel v nedeľných ranných hodinách po dlhšej chorobe v jednej z bratislavských nemocníc.
Narodil sa 26. januára 1934 v Bratislave. Prvú hereckú príležitosť dostal v školskom predstavení Chrobáci. Počas štúdia hral v ochotníckom súbore Ľudová scéna mesta Žiliny a v gymnaziálnom Divadelnom krúžku Maxima Gorkého. Následne vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave.
V roku 1963 sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla (SND). Roky sa obliekal do kostýmu čerta v muzikáli Na skle maľované. Účinkoval v hrách Strach z pekla, Bratia Karamazovci, Chrobák v hlave, Sluha dvoch pánov, Dobrodružstvo pri obžinkoch, Ženský zákon, Pokus o lietanie či Krčma pod zeleným stromom a v mnohých ďalších.
Priestor pre svoju komiku, zmysel pre paródiu a karikatúru našiel predovšetkým v rozhlase a televízii. Účinkoval v množstve zábavných programov vrátane tých silvestrovských. S kolegom Ivanom Krajíčkom stvárnili nezabudnuteľných gazdov v scénkach v Hostinci Pod gaštanom. Raketový vzostup popularity však Hlaváčkovi v 70. rokoch 20. storočia priniesla televízna súťaž Vtipnejší vyhráva, v ktorej známi herci rozprávali vtipy a ich úspech meral „potleskomer“.
Vo filme debutoval v roku 1966 v snímke Tango pre medveďa. Diváci ho mohli vidieť aj vo filmovej dráme Zajtra bude neskoro (1972), v komédii Hroch (1973), Rača, láska moja (1977), v rozprávke Múdra Gabriela (1983) a v televíznom filme Bankinghouse Khuwich and comp. (1985). So synom Ivom Hlaváčkom účinkoval v programe Hore nohami. Účinkoval aj v televíznych seriáloch ako Tajné životy (2015) a ZOO (2016).
Za významné zásluhy v rozvoji divadelnej, rozhlasovej a filmovej tvorby udelil prezident SR Rudolf Schuster 20. februára 2004 hercovi vyznamenanie Kríž prezidenta Slovenskej republiky II. stupňa. Svoju profesionálnu kariéru ukončil na divadelných doskách SND, kde naštudoval poslednú rolu v hre Pohreb alebo svadba - čo skôr? (premiéra v roku 2019).