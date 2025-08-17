SHMÚ varuje pred búrkami v Banskobystrickom a Košickom kraji. Očakávajú sa silné lejaky a vietor.
Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu varujú pred búrkami, ktoré sa môžu v nedeľu objaviť v Banskobystrickom a Košickom kraji. Na svojom webe upozornili na výstrahu prvého stupňa, platnú od 11.00 h do 19.00 h.
V niektorých okresoch je pravdepodobnosť búrok väčšia. Môžu priniesť prudké lejaky s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút a nárazy vetra do 85 kilometrov za hodinu a krúpy. „Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov,“ informuje SHMÚ:
Hustý dážď môže spôsobiť, že sa malé potoky rýchlo vylejú z korýt a zaplavia okolie. Silný vietor môže poškodiť stromy aj budovy, a letiace úlomky alebo nezaistené predmety vás môžu zraniť. Krúpy dokážu zničiť úrodu a napadaná vrstva ľadu môže skomplikovať alebo úplne zablokovať premávku na cestách.