TASR
dnes 17. augusta 2025 o 11:35
Čas čítania 0:34

Východ Slovenska môžu zasiahnuť búrky. SHMÚ varuje pred krúpami a silným vetrom

Kategória:
Slovensko
Východ Slovenska môžu zasiahnuť búrky. SHMÚ varuje pred krúpami a silným vetrom
Zdroj: Unsplash/Erik Witsoe/volně k užití

SHMÚ varuje pred búrkami v Banskobystrickom a Košickom kraji. Očakávajú sa silné lejaky a vietor.

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu varujú pred búrkami, ktoré sa môžu v nedeľu objaviť v Banskobystrickom a Košickom kraji. Na svojom webe upozornili na výstrahu prvého stupňa, platnú od 11.00 h do 19.00 h.

V niektorých okresoch je pravdepodobnosť búrok väčšia. Môžu priniesť prudké lejaky s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút a nárazy vetra do 85 kilometrov za hodinu a krúpy. „Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov,“ informuje SHMÚ:

shmu
Zdroj: SHMÚ

Hustý dážď môže spôsobiť, že sa malé potoky rýchlo vylejú z korýt a zaplavia okolie. Silný vietor môže poškodiť stromy aj budovy, a letiace úlomky alebo nezaistené predmety vás môžu zraniť. Krúpy dokážu zničiť úrodu a napadaná vrstva ľadu môže skomplikovať alebo úplne zablokovať premávku na cestách.

17. augusta 2025 o 11:13 Čas čítania 0:33 V Zázrivej zhorel penzión. Hasiči s požiarom bojovali hodiny, škoda je odhadovaná na 4 milióny eur V Zázrivej zhorel penzión. Hasiči s požiarom bojovali hodiny, škoda je odhadovaná na 4 milióny eur
17. augusta 2025 o 8:13 Čas čítania 0:19 Tragédia na Hrone: V obci Čata sa utopili matka a dieťa. Ďalším dvom deťom sa podarilo dostať na breh Tragédia na Hrone: V obci Čata sa utopili matka a dieťa. Ďalším dvom deťom sa podarilo dostať na breh
16. augusta 2025 o 18:06 Čas čítania 0:21 V aute pre 5 osôb sedelo 18 ľudí. Za volantom bol muž bez vodičáku V aute pre 5 osôb sedelo 18 ľudí. Za volantom bol muž bez vodičáku
búrka, pole
Zdroj: Unsplash/Eugene Triguba
Silné búrky Správy počasie
