Dvoch Indov vo veku 28 a 33 rokov uniesol prúd Váhu v Šúrovciach, ich telá našli bez známok života. Polícia prípad vyšetruje.
V sobotu 16. augusta sa v obci Šúrovce, okres Trnava, odohrala tragédia, pri ktorej sa počas kúpania v rieke Váh utopili dvaja muži. Nešťastie sa stalo podvečer, keď sa do vody vybrala skupina štyroch dospelých mužov z Indie. Počas plávania sa postupne vzdialili od brehu a dvaja z nich začali mať problémy a topiť sa. Napriek okamžitej snahe ďalších dvoch mužov sa ich nepodarilo zachrániť.
Jedného z mužov, 28-ročného, našli kamaráti pod vodou, ale už bez známok života. Po druhom, 33-ročnom mužovi, pokračovalo pátranie záchranných zložiek až do neskorej noci a obnovilo sa aj v nedeľu ráno. Telo bolo nakoniec nájdené na opačnom brehu, ale muž už nejavil známky života. Polícia vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce vyšetrovanie momentálne neposkytuje ďalšie informácie.