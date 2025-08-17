Polícia prípad vyšetruje. Spoločnosť vráti cestujúcim peniaze za lístky.
K incidentu došlo na ceste z Prahy do Jirkova. Cestujúci si pred cestou všimli, že vodič vyzerá unavene a trasie sa. Následne začal na ceste kľučkovať. Jedni chceli zavolať políciu, iní sa snažili z autobusu vystúpiť. Vodič však nereagoval a nebezpečne pokračoval v jazde. Informuje o tom portál iRozhlas.
„Zrazu vrazil do zvodidiel, akoby spal. Všetci sme na neho kričali, aby spomalil, a prosili sme ho, aby zastavil na čerpacej stanici. Odmietol,“ povedala jedna z cestujúcich pre iDnes. Autobus sa pokúšali zastaviť aj policajti, ale vodič spočiatku odmietal spolupracovať. Po chvíli to vzdal a podrobil sa aj dychovej skúške. Test ukázal, že mal v krvi 2,66 promile alkoholu.
Niekoľko cestujúcich incident zaznamenalo a videá sa stali na sociálnych sieťach virálnymi. „Doživotný zákaz šoférovania,“ komentoval zábery jeden z používateľov. „Čo keby tam boli malé deti?“ poznamenáva ďalší profil.
„Vyhodia ho z práce. Dúfam, že bude trestne zodpovedný a bude to ponaučenie pre všetkých našich vodičov, respektíve všetkých vodičov vo verejnej doprave,“ povedal Radim Jančura, majiteľ spoločnosti RegioJet.