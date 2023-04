Prezidentka Čaputová: Bezpečnosť vrcholových politikov sa zhoršila, ale nemôžeme preto zdupkať

Počas šiesteho ročníka protikorupčného festivalu Pucung v Košiciach sa v úvodnej diskusii zhovárala novinárka Monika Tódová s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Okrem aktuálneho politického diania sa dotkli aj tém, ako je stále sa zhoršujúca politická kultúra, predvolebný boj, ale aj potenciálna opätovná kandidatúra prezidentky.

Diskusia počas protikorupčného festivalu Pucung, na ktorej sa zúčastnila prezidentka Zuzana Čaputová. Zdroj: Refresher/Martina Havranová

Jednou z diskutovaných tém boli aj stupňujúce sa útoky zo strany politikov na úrad prezidentky.

Citlivo vníma situáciu, ak politici nasmerujú prejavy nenávisti napríklad na vyšetrovateľov, odborníkov alebo novinárov. „Ak politik nasmeruje svoje slová na niekoho mimo politického diania, kto sa nemôže masívne a efektívne vo verejnom priestore brániť, je to podľa mňa nechutné. Je to vrchol politickej nekultúry a je to neprípustné. Podľa môjho názoru je to zneužitie slobody prejavu zo strany politika,“ doplnila prezidentka.

Samostatnou témou sú aj útoky voči ženám, ktoré sú často v politickom súboji ostrejšie ako tie smerované na mužov. „Ženský rozmer fungovania v politike je pre autokratov, populistov a extrémistov samostatným terčom útokov až po úplný dehumanizáciu. Reprezentujú stereotyp, o ktorom som si nemyslela, že ho máme tak hlboko pod kožou,“ uviedla prezidentka.

Zároveň doplnila, že tieto útoky vníma ako primitívne útoky na prvú signálnu sústavu, ktoré znehodnocujú toho, kto ich vyslovuje, a nie toho, na koho sú smerované. ,,Budem rada, ak všetky ženy a dievčatá, ktoré toto zažijú, to budú vnímať tak, že to spracujú veľmi sebavedome,“ dodala.

Zhoršila sa bezpečnosť verejných činiteľov

Monika Tódová sa prezidentky opýtala aj na ohrozenie jej osobnej bezpečnosti, ktoré sa dotklo nielen jej osoby, ale aj jej dcér. Tie nemôžu bez ochranky ani ísť von so psom a samotná Čaputová musela niekoľkokrát opustiť svoj dom, lebo hrozilo riziko nastraženej bomby.

„Tých bômb našťastie nebolo tak veľa. Ale áno, tie veci ktoré spomínate, bezpečnostná situácia, keď ide o vrcholovú politiku, sa zhoršila. Hovorila som o tom aj s bývalými prezidentmi,“ povedala prezidentka, ktorá zároveň uviedla, že nárast agresie môže súvisieť so silou sociálnych sietí, kde množstvo ľudí v anonymnom priestore naberie odvahu sa vyhrážať.

„Nemôže to byť však niečo, čo nás uprace a pred čím by sme mali zdupkať. Bol by to veľmi zlý signál,“ doplnila prezidentka.

Prezidentka Zuzana Čaputová s majiteľom podniku Tepláreň Romanom Samotným pred kaviarňou, kde došlo k dvojnásobnej vražde (13. október 2022). Zdroj: TASR

Návštevy Teplárne si zahraničné delegácie vyberajú samy

Pred niekoľkými dňami Juraj Blanár zo strany Smer-SD kritizoval prezidentku za to, že vodí oficiálne návštevy zo zahraničia pred Tepláreň na Zámockej ulici, kde sa odohral tragický útok voči LGBT+ komunite, pri ktorom zomreli dvaja mladí ľudia.

Prezidentka na margo jeho komentára počas diskusie uviedla, že zahraničné delegácie si toto miesto vyberajú samy, keďže si uvedomujú, že ochrana menšín je dôležitým pilierom demokracie.

Poslednou diskutovanou témou bola otázka možnej opätovnej kandidatúry v nasledujúcich prezidentských voľbách na jar v roku 2024. Čaputová zatiaľ na otázku neodpovedala, ale doplnila, že rozhodnutie nechce naťahovať. „Je to moje hlboké osobné rozhodnutie,“ uviedla a v diskusii vylúčila, že by na jej rozhodovanie malo vplyv napríklad to, či potenciálnu kandidatúru ohlási bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

