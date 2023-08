Poznáš ideálnu stenu na grafity? Pomôž Petržalke, hľadajú priestor pre pouličných výtvarníkov

Doterajšie útočisko pohltila výstavba električkovej trate.

Bratislavská Petržalka hľadá novú legálnu grafity stenu. Donedávna bol takouto legálnou grafity stenou objekt depa nerealizovaného metra na konci mestskej časti, ktorý však bol zbúraný v rámci druhej etapy výstavby električkovej trate.

Vo vytvorení legálnej grafity steny vidí samospráva viacero pozitív vrátane podpory umelcov, prispieť môže k ich kreativite a viditeľnosti. Priestory legálnej grafity steny podľa hovorkyne Petržalky Mária Halašková zároveň vytvárajú aj komunitný priestor na socializáciu mládeže.



„Samospráva chce zároveň týmto krokom predchádzať neželanému znehodnocovaniu verejného majetku či zvyšovaniu počtu prípadov vandalizmu na svojom území," podotkla Halašková.



Do verejnej výzvy sa môžu zapojiť záujemcovia z radov občanov, rôznych občianskych združení či spolkov. Tí majú sami vytypovať vhodné miesta, mestská časť ich návrhy následne posúdi a vyhodnotí najmä s ohľadom na majetkovo-právne vzťahy. Návrhy budú posudzovať odborná komisia. Vybraní favoriti, ktorí budú spĺňať všetky legálne podmienky, by mali byť známi do konca októbra.

Návrhy s tipmi na vhodné plochy je možné posielať do 17. septembra. Urobiť tak môžeš elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy tlacove@petrzalka.sk.