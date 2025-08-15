V mikine prišiel do hotela.
Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov prišiel do hotela na Aljaške v mikine s nápisom ZSSR. Ruská delegácia dorazila do dejiska dnešnej schôdzky s Trumpom bez Putina, ktorý príde až neskôr.
Piatkové stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v americkom štáte Aljaška sa uskutoční v meste Anchorage, oznámil v utorok Biely dom. Lídri chcú hovoriť o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.
Lavrov in Alaska with CCCP (USSR) on his shirt. But Western folks love being degraded by Putin and his mafia, so a suitable move. pic.twitter.com/9mUsnTYqav— Isa Yusibov 🇪🇺 🇳🇱 🇺🇦 (@Isa_Yusibov) August 15, 2025