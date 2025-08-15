Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 15. augusta 2025 o 10:55
Čas čítania 0:24

Lavrov dorazil na Aljašku v mikine ZSSR. Ruská delegácia čaká na príchod Putina

Zahraničie
Lavrov dorazil na Aljašku v mikine ZSSR. Ruská delegácia čaká na príchod Putina
Zdroj: TASR/AP/Mevlüt Čavušoglu

V mikine prišiel do hotela.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov prišiel do hotela na Aljaške v mikine s nápisom ZSSR. Ruská delegácia dorazila do dejiska dnešnej schôdzky s Trumpom bez Putina, ktorý príde až neskôr.

Piatkové stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v americkom štáte Aljaška sa uskutoční v meste Anchorage, oznámil v utorok Biely dom. Lídri chcú hovoriť o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.

Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: X (@Isa_Yusibov)
