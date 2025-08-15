Kategórie
Domov
Daniel Mikolášik TASR
včera 15. augusta 2025 o 22:17
Čas čítania 2:24

VIDEO: Začali sa rokovania medzi USA a Ruskom. Svet s napätím čaká, či nastane mier

Kategória:
Zahraničie
VIDEO: Začali sa rokovania medzi USA a Ruskom. Svet s napätím čaká, či nastane mier
Zdroj: TASR/AP

Zelenskyj nebol na stretnutie pozvaný.

Ruská delegácia na čele s prezidentom Vladimírom Putinom a americká delegácia vedená šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom začali v piatok krátko po 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ) rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške.

Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Informuje o tom TASR podľa správ svetových agentúr.


Úvodná schôdzka sa podľa pôvodných informácií mala konať len medzi Trumpom a Putinom za prítomnosti tlmočníkov. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však po pristátí oznámila, že k Trumpovi sa pripoja aj minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec Steve Witkoff.

12. augusta 2025 o 19:00 Čas čítania 3:58 Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru

Kremeľ neskôr doplnil, že Putina bude sprevádzať jeho poradca Jurij Ušakov a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Nasledovať bude stretnutie v širšom zložení. Podľa Kremľa by bilaterálny summit mohol trvať šesť až sedem hodín.


Ruskú delegáciu ďalej tvoria minister obrany Andrej Belousov, minister financií Anton Siluanov a hlavný vyjednávač s USA Kirill Dmitrijev. Biely dom oznámil, že Trumpa okrem Rubia a Witkoffa sprevádzajú aj minister financií Scott Bessent, minister obchodu Howard Lutnick, minister obrany Pete Hegseth či šéfka prezidentskej kancelárie Susie Wilesová.


Ide o prvé osobné rozhovory oboch lídrov od Trumpovho návratu do Bieleho domu v januári tohto roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebol na stretnutie pozvaný. On aj európski spojenci sa podľa agentúry Reuters obávajú, že americký prezident by mohol Kyjev tlačiť k územným ústupkom. Šéf Bieleho domu to však v piatok pred príchodom na Aljašku poprel a zdôraznil, že v tejto otázke bude konečné rozhodnutie na Ukrajine.

23. júla 2025 o 6:30 Čas čítania 5:15 Päť najkontroverznejších výrokov Trumpa po 6 mesiacoch v úrade: Slovo ku**a vo vyhlásení aj hádky so Zelenským a Muskom Päť najkontroverznejších výrokov Trumpa po 6 mesiacoch v úrade: Slovo ku**a vo vyhlásení aj hádky so Zelenským a Muskom


Trump presadzuje prímerie v konflikte trvajúcom takmer tri a pol roka, čo by mu mohlo posilniť povesť mierotvorcu, ktorý si zaslúži Nobelovu cenu za mier. Pre Putina je úspechom už samotné zorganizovanie summitu, skonštatovali popredné svetové médiá. Podľa Reuters môže tvrdiť, že snahy Západu o izoláciu Ruska zlyhali a že Moskva opäť zaujala svoje právoplatné miesto pri stole medzinárodnej diplomacie.


Počas prezidentskej kampane Trump opakovane sľuboval, že vojnu ukončí do 24 hodín od nástupu do funkcie. Vo štvrtok však opätovne priznal, že konflikt je zložitejší, než očakával. Dodal, že ak piatkové rokovania dopadnú dobre, rýchle zorganizovanie následného trojstranného summitu so Zelenským bude ešte dôležitejšie než jeho stretnutie s Putinom.


Zdroj oboznámený s úvahami Kremľa pre Reuters uviedol, že Moskva by mohla byť pripravená na kompromis vzhľadom na ekonomickú zraniteľnosť Ruska a náklady pokračujúcej vojny. Putin by podľa agentúry mohol súhlasiť so zmrazením konfliktu, ak by mal právne záväznú garanciu, že NATO sa nebude rozširovať na východ a Západ zruší niektoré sankcie. Kremeľ pritom vo štvrtok avizoval, že Rusko a USA neplánujú podpísať žiadny dokument o výsledkoch stretnutia.

12. júna 2025 o 17:27 Čas čítania 4:04 VYSVETĽUJEME: Čo spustilo demonštrácie v Los Angeles? Obyvatelia protestujú proti násilným raziám, Trump poslal vojakov VYSVETĽUJEME: Čo spustilo demonštrácie v Los Angeles? Obyvatelia protestujú proti násilným raziám, Trump poslal vojakov


Ukrajina a jej európski spojenci zasa uviedli, že ich povzbudil stredajší telefonát s Trumpom, počas ktorého podľa nich potvrdil, že Kyjev musí byť zapojený do akýchkoľvek rokovaní o územných zmenách. Zelenskyj dodal, že Trump podporil aj bezpečnostné záruky pre Ukrajinu – tieto slová americký prezident zopakoval aj počas cesty na Aljašku.


Putin deň pred summitom naznačil, že témou rozhovorov by mohla byť aj nová dohoda o kontrole jadrových zbraní. Platnosť súčasnej dohody vyprší vo februári 2026.

Náhľadový obrázok: TASR/AP
Domov
Zdieľať
Diskusia