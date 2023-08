MAPA: AI premenovala krajiny Európy. Slovensko by sa vraj mohlo volať aj „Horné Maďarsko“

Umelá inteligencia premenovala krajiny Európy.

Umelá inteligencia sa tentokrát prohrala s alternatívnymi názvami krajín Európy. Celý kontinent dostal mená, ktoré údajne najviac vystihujú jednotlivé krajiny. Túto alternatívnu mapu uverejnil na instagramovom účte profil Forummaping.

Slovensko by sa tak podľa umelej inteligencie premenovalo na Horné Maďarsko, čo určite nepoteší viacero národniarov. Samotné Maďarsko by dostalo úctihodný názov Pannonia, ktorá v minulosti označovala rímsku provinciu.

Susedné Česko sa môže tiež pochváliť alternatívnym menom. AI ho pomenovala ako Bohemia. Z Poľska by sa stala Polonia, z Ukrajiny Kievan Rus a z Rakúska by bola Danubia.

Za zmienku stojí aj alternatívne pomenovanie Rumunska, ktoré by sa zmenilo na Daciu. Toto meno súvisí s historickým územím na ktorom sa krajina počas Rímskej ríše rozprestierala. Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov Chorvátsko by sa zmenila na Dalmatiu. Estland, Livonia a Litua by tvorili podľa AI trojicu pobaltských štátov. Gaul by bol názov pre Francúzsko a Iberia pre Španielsko.