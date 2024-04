Šéfredaktor Aktualít Peter Bárdy: Strana Hlas-SD zanikne. Po Pellegriniho odchode z nej Fico poberie ľudí (Rozhovor)

Sloboda médií je ohrozená, myslí si Peter Bárdy. Vláda podľa jeho slov využíva na komunikáciu sociálne siete, čím voličovi dáva jasný signál toho, ktoré média sú neštátne a protivládne.

Dlhoročnému novinárovi a šéfredaktorovi spravodajského a mediálneho webu Aktuality.sk Petrovi Bárdymu vychádza v júni nová kniha o prezidentke Zuzane Čaputovej. V rozhovore nám prezradil, odkiaľ prišiel s nápadom na knihu a ako vznikala.

Povedal nám aj to, čo si myslí o bojkotovaní médií, či sa podľa jeho názoru vydávame na maďarskú cestu, a ozrejmil aj svoj pohľad na budúcnosť koalície.

Zdroj: REFRESHER/Tomáš Biely

Nedávno ste v redakcii riešili veľmi nepríjemnú situáciu. Rytmus zverejnil číslo vášho redaktora Mateja Príbelského. Aká prvá myšlienka vám napadla, keď ste sa to dozvedeli?Prvá vec bola chrániť Mateja. Dostal sa do nerovnej situácie proti človeku, ktorý má 700-tisíc followerov, a neurobil pritom nič zlé. Matej poslal Rytmusovi legitímne a slušne napísané otázky bez provokácie. Mali sme len seriózny záujem dozvedieť sa, či spolu súvisí Rytmusova podpora Petra Pellegriniho vo voľbách a jeho návšteva na úrade vlády počas predvolebnej kampane. Namiesto odpovedí nám poslal len úsečné vety v súvislosti s údajnými rómskymi projektmi a zverejnil Matejovo číslo.

Chodili mu aj výhražné správy?Prišlo veľa správ, veľa vyhrážok. Išlo najmä o typické vulgárne správy a telefonáty. Tam to však neskončilo. Niekto zverejnil jeho číslo aj na Bazoši v súvislosti s nejakým inzerátom, čo ešte znásobilo tú vlnu nenávisti, ktorá pokračovala ešte niekoľko dní.

Novinári často zažívajú obrovskú vlnu nenávisti aj od bežných Slovákov. Čo je podľa vás za tým?Novinárske povolanie sa stalo terčom, pretože politici začali novinárov označovať za svojich nepriateľov. Tým nabiehajú zradikalizovaným voličom, ktorí sa len umocňujú v tom, že si to s novinármi majú vybaviť cez sociálne siete.

Myslíte si, že sa politici momentálne k novinárom správajú horšie, ako to bolo v minulosti?Ja si pamätám aj ataky, ktorým čelili novinári za Mečiara. Vtedy však neboli sociálne siete a útoky boli skôr fyzické. Aktuálne zohrávajú veľkú úlohu v šírení nenávisti sociálne siete, kde si ľudia dovolia viac.

Je tá nenávisť zo strany Roberta Fica väčšia, ako to bolo pred 5 rokmi?Určite áno. Tá situácia sa u Fica zmenila po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a po voľbách 2020, keď sa mu rozpadla strana a hrozil mu politický zánik. Ficova budúcnosť bola takmer nulová. Napriek tomu, že od neho odišiel Pellegrini a založil si Hlas, Fico nepoľavil, práve naopak, začal hľadať novú voličskú základňu. Prebral preto rétoriku radikálneho voliča a začal sám seba radikalizovať. On už nemá inú možnosť, ak chce oslovovať tento typ voličov, musí používať tvrdý slovník a tvrdú rétoriku.

Vláda začala celkovo bojkotovať mnohých novinárov. Najnovšie vládni predstavitelia prestali chodiť do relácie Na telo. Prečo?Súvisí to so sociálnymi sieťami. Majú tam obrovský výtlak a spätnú väzbu. Vedia tam nekriticky šíriť svoju ideu a neotravujú ich pritom novinári, ktorí im kladú otázky. Markíza je pre nich problém, má veľmi veľké čísla a Michala Kovačiča neodbijú dvomi vetami.

Tým, že tam prestanú chodiť, sa zbavia otravných novinárov a nebudú musieť byť konfrontovaní. Zároveň však odkážu aj divákom tohto média, že toto nie je médium, s ktorým sa bavíme, pretože je nedôveryhodné, dokonca protištátne. Rovnako to bolo aj pri relácii TV Joj Na hrane, kde tiež odmietli chodiť, a preto ju museli zrušiť.

Môže sa pri relácii Na telo opakovať rovnaký scenár ako pri relácii Na hrane?