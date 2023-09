VIDEO: Matovič sa pobil s Kaliňákom. Kopol ho do hrude, keď mu chcel vytrhnúť mikrofón, na oplátku schytal údery päsťou

Šéf OĽaNO sa pokúšal narušiť tlačovú konferenciu strany Smer na tému migrácie.

Igor Matovič dnes prerušil tlačovú konferenciu strany Smer. Táto akcia OĽaNO v priebehu pár minút vyvrcholila bitkou Matoviča s Robertom Kaliňákom.

Tlačovú konferenciu Smeru na tému uzatvorenia hraníc prerušil Matovič megafónom. „My vás mafii nepredáme,“ vykrikoval svoje heslo. Predstaviteľov Smeru obviňoval z podnikateľských aktivít s ľuďmi ako Kočner či Bašternák a kričal, že to práve politici Smeru môžu za smrť novinára Jána Kuciaka.

Kopanec do hrude a úder päsťou

Politikom Smeru na čele s Robertom Kaliňákom sa Matovičovo narušenie tlačovej konferencie nepozdávalo, a tak Kaliňák prišiel priamo k autu, v ktorom sedel šéf OĽaNO s mikrofónom. Spolu s Kaliňákom sa okolo auta zhŕklo viacero ľudí.

Šarvátka medzi oboma politikmi rýchlo prerástla do vzájomnej strkanice, keď sa Kaliňák snažil vytrhnúť Matovičovi mikrofón z ruky, zatiaľ čo on pokračoval v rozprávaní do megafónu.

Matovič počas incidentu kopol Kaliňáka do hrude, keď sa politik Smeru cez okno snažil dostať do interiéru auta. Kandidát Smeru Richard Glück Matovičovi za kopanec uštedril úder päsťou. Celý konflikt snímala kamera vnútri auta.