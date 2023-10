Učiteľ z Bratislavy mi navrhol sex. Na sociálnej sieti som sa vydával za tínedžerku, muži žiadali nahé fotky

„Ty by si sa so mnou aj rada pomilovala?“ pýtal sa dievčaťa.

Volám sa Majka a mám 16 rokov. Tak som sa aspoň na sociálnej sieti Pokec.sk predstavil mužom, ktorých správy zaplavili moju poštu. Keďže som sa totiž priamo so sexuálnymi predátormi nemohol bez platenia spojiť cez dark web, pokúsil som sa o to cez falošný profil na sociálnej sieti.

Presných 29 minút trvalo, kým mi neznáma osoba bez profilovej fotografie ponúkla 800 eur za orálny sex. Zrejme však išlo trolla, ktorý iba skúšal, ako zareagujem. Medzičasom sa mi bez toho, aby som písal do ktorejkoľvek miestnosti, samo od seba ozvalo 5 mužov. Nikto z nich pritom podľa profilových fotografií nemal odhadom menej ako 30 rokov. Značný vekový rozdiel im zjavne neprekážal.



Jeden z prvých nápadníkov Majky, ako som pomenoval tínedžerku, sa snažil rozvinúť slušnú konverzáciu, ale už po 20 minútach ma zavolal na osobné stretnutie – do bazéna. Odpovedal som, že mám dohodnuté stretnutie s kamoškami.





– V

– V Spracovaním tejto série chceme upozorniť verejnosť a politikov na závažnosť situácie s detskou pornografiou na Slovensku, ktorá je dlhé roky neriešená, a zároveň vyzvať kompetentné orgány na väčší zápal do boja proti sexuálnym predátorom.– V prvej časti našej série sme sa pozreli na to, ako ľahko sa (žiaľ) dokáže bežný človek dostať k detskej pornografii prostredníctvom dark webu.– V t retej časti si môžeš prečítať o konkrétnych príkladoch zo Slovenska a možné dôvody, pre ktoré náš štát v tomto boji momentálne zlyháva.

Zdroj: Pokec.sk/Refresher

Učiteľ, ktorý chcel sex s tínedžerkou

Najstarší pán, ktorý so mnou viedol konverzáciu, bol údajne 54-ročný učiteľ zo Šamorína, ktorý pracuje na nemenovanej základnej škole v Bratislave. Na vec išiel najprv opatrne. Pýtal sa ma na to, ako sa mi darí v škole a či už mala Majka stáleho partnera. Požiadal ma tiež o fotografie a zatiaľ sa uspokojil iba so záberom tváre, ktorý mi poslal aj on.

Onedlho však prešiel na priamy návrh s osobným stretnutím a pýtal sa, či by s ním Majka mala vzťah. Spomenul však, že by z toho jej rodičia asi neboli šťastní, a zdôraznil, že si treba na ľudí na Pokeci dávať pozor, čím sa snažil vzbudiť dôveru, že on sám predstavuje bezpečie. Získanie dôvery dieťaťa je pritom hlavným cieľom sexuálneho predátora.

„Dieťa sa zväčša cíti osamotené, nemá kamarátov, hľadá niekoho, kto by ho vypočul a venoval mu pozornosť. To je príležitosť práve pre sexuálnych predátorov. Usilujú sa získať si dôveru detí a tínedžerov, a neskôr ju využiť proti dieťaťu,“ objasnila klinická psychologička Lenka Sarnecká.

V Refresheri sa dlhodobo venujeme aj vážnym celospoločenským témam a chceme otvárať aj tie, o ktorých sa píše málo, a poukazovať na ne. Podpor nás v tejto práci a pridaj sa do klubu Refresher+.

Zdroj: Pokec.sk/Refresher

Učiteľ zo Šamorína ďalej tvrdil, že si ešte s dievčaťom vo veku Majky nepísal a s nikým na Pokeci sa nestretol. Majka je pre neho vraj výnimočná. Muž je však podľa profilu na sociálnej sieti zaregistrovaný už 19 rokov, a tak sa dá pravdivosť jeho tvrdenia považovať za vysoko nepravdepodobnú.

Neskôr sa priamo spýtal na to, či by si s ním Majka vedela predstaviť milovanie. Po niekoľkých vyhýbavých odpovediach si uvedomil, že to nikam nevedie, a tak zmenil tému. Neustále však pripomínal, aká je to škoda, že nebudeme môcť spolu chodiť.

Zdroj: Pokec.sk/Refresher

Pokec kontroluje aj umelá inteligencia

Ešte pred založením účtu tínedžerky Majky sa pokúšam na Pokeci vystupovať aj ako sexuálny predátor. Overujem si bezpečnostné opatrenia sociálnej siete. Ak chcem nový účet, musím zadať telefónne číslo, na ktoré mi prichádza štvormiestny kód.

Po vytvorení účtu si vypĺňam do profilu základné informácie a ihneď začínam s prehľadávaním miestností. Správu v predpoludňajších hodinách zasielam do troch skupín, pričom sa zameriavam na najaktívnejšiu „sex zoznamku“, kde sa už pred 10. hodinou nachádza viac ako 1 000 používateľov.

Zámerne sa vyhýbam slovným spojeniam ako „nahé fotografie/videá“ či „detská pornografia“, pretože predpokladám, že na takéto termíny sú administrátori webu ihneď upozornení. Namiesto toho volím obyčajnú frázu „fotky/videa dievcata 14r a nizsie, RP“(skratka pre „rýchla pošta“ – pozn. red.).

Zdroj: Refresher/Pokec.sk

Trvá len približne 15 minút, než mi v pošte pípne prvá správa. Kým na ňu však stihnem kliknúť, môj účet je zablokovaný. Prístup mi administrátori zamedzili napriek tomu, že som sa snažil byť opatrný a výzvu zaobaliť do nepríliš explicitných slov. Či mi niekto poslal do pošty obsah s detskou pornografiou alebo ho požadoval, sa už preto nedozviem.

Kontrolu obsahu na webe Pokec.sk pre Refresher objasnil Peter Porubský, PR manažér spoločnosti Ringier Slovakia Media, pod ktorú spadá aj známa slovenská sociálna sieť. Podľa jeho slov už niekoľko rokov využívajú umelú inteligenciu, ktorá takéto materiály veľmi rýchlo zachytáva. „Ide o plne automatizované riešenie, ktoré umožňuje riešiť veľké množstvo údajov a materiálov,“ objasňuje.

Na Pokeci však funguje aj klasický systém nahlasovania a kontroly administrátormi. „V rámci služby môže používateľ nahlásiť nevhodný obsah a následne je jeho podnet prešetrený a vyriešený. V neposlednom rade sú tu naši vyškolení administrátori. Tí prechádzajú denne množstvo obsahu, ktorý kontrolujú a vyhodnocujú. Či už naživo priamo na Pokeci, ale aj retrospektívne,“ vysvetlil Peter Porubský.

V súvislosti s ilegálnym obsahom dostávajú na Pokeci za posledné 3 až 4 roky približne 500 policajných dožiadaní ročne. Z daného počtu sa približne 3 až 4 dožiadania mesačne (36 až 48 ročne) týkajú detských CSAM materiálov. „Sme jediní spomedzi všetkých zahraničných služieb, ako sú Facebook, Instagram, Badoo, Tinder a ďalšie, ktorí sú v plnej súčinnosti na pravidelnej báze v kontakte s políciou SR,“ dodáva.

Prečo nie je správne hovoriť o detskej pornografii a čo je CSAM?



V článku budeme miesto slovného spojenia „detská pornografia“, ktoré sme pre zrozumiteľnosť napísali len v úvode, používať skratku CSAM – child sexual abuse material. Cieľom pornografie je totiž sexuálne vzrušenie diváka pri pozeraní konsenzuálneho sexu dvoch alebo viacerých dospelých osôb. Označenie detská pornografia je preto nielen nepresné, ale zároveň znižuje závažnosť samotného trestného činu.



Zdroj: V článku budeme miesto slovného spojenia „“, ktoré sme pre zrozumiteľnosť napísali len v úvode, používať skratku– child sexual abuse material. Cieľom pornografie je totiž sexuálne vzrušenie diváka pri pozeraní konsenzuálneho sexu dvoch alebo viacerých dospelých osôb. Označenie detská pornografia je preto nielen nepresné, ale zároveň znižuje závažnosť samotného trestného činu.Zdroj: Interpol a Luxembourg Guidelines

Zdroj: Refresher/Pokec.sk



Ahoj, volám sa Majka a mám 16 rokov

Snažím sa vžiť do kože skutočného predátora, a preto ma prvé zablokovanie neodradí. Pri vytváraní druhého účtu odo mňa Pokec znova pýta overenie cez mobilné číslo. Keďže však sociálna sieť číslo zo zablokovaného účtu neakceptuje, musím použiť nové. Zaujímavé však je, že sa môžem prihlásiť z rovnakého falošného mailu, na ktorom figuruje aj môj prvý zablokovaný účet.

Podľa riaditeľa hotlinky Ochráň ma Romana Abraháma je však overenie cez telefónne číslo iba minimálnou ochranou. „Stačí zadať telefónne číslo, ale nikto neoveruje pohlavie používateľa ani jeho vek, vôbec nič. Je tam nekontrolovateľný prísun ľudí a detí. Určite by sa mal na verifikáciu zaviesť Face ID alebo nahratie občianskeho preukazu,“ myslí si.

Pokec by využitie občianskeho preukazu uvítal, problém je však v GDPR. „Určite by išlo o veľmi efektívny nástroj. Zber údajov z občianskych preukazov však vyžaduje veľmi prísne zákonné regulatívy, ako aj ochranu GDPR údajov. Práve preto je takýto nástroj aktuálne veľmi ťažko na online služby využiteľný,“ objasnil Peter Poubský.

Keďže mi pri vytváraní profilu nič nebráni v tom, aby som uvádzal falošné pohlavie, v druhom prípade sa na Pokeci vydávam za mladé 16-ročné dievča menom Majka (16 rokov je minimálny vek pre prístup k sociálnej sieti – pozn. red.). Jej tvár je vytvorená pomocou generátora MidJourney. Záber na mladé dievča, ktoré si robí selfie v obchodnom centre, prešiel kontrolou umelej inteligencie aj administrátorov siete bez akýchkoľvek problémov.

Sexuálni predátori sa týmto spôsobom môžu vydávať za mladú osobu a pýtať od neplnoletých používateľov nahé materiály. Keď ich dostanú, začne sa kolobeh vydierania. V tomto prípade ma však zaujímalo, koľko ľudí sa ozve fiktívnemu účtu 16-ročnej sympatickej mladej ženy bez toho, aby iniciovala akúkoľvek konverzáciu. A čo je podstatné – čo bude obsahom konverzácií.

Na to, či Pokec upozorňuje používateľov o potenciálnych rizikách zo strany sexuálnych predátorov, ktorí vyžadujú intímne fotografie alebo sa vydávajú za mladšie osoby, sme dostali len všeobecnú odpoveď. „Služba nie je dostupná pre maloletých používateľov. Ak zistíme, že niekto porušuje pravidlá registrácie do služby, účty blokujeme. V prípade nahlásení a porušení pravidiel sa takéto prípady riešia priamo s políciou,“ povedal PR manažér Peter Porubský.

Vhodným spôsobom, ako týmto nástrahám predísť, je hlavne prevencia smerovaná k deťom zo strany rodičov, myslí si klinická psychologička Lenka Sarnecká. „Taktiež je veľmi dôležité upevňovať dôveru medzi rodičom a dieťaťom. Väčšinou je vždy smutným obrazom vzťahov v rodine to, ak sa dieťa radšej zdôverí cudziemu človeku na Pokeci než vlastnému rodičovi,“ objasnila odborníčka. Pri zachovaní dobrého vzťahu rodiča a dieťaťa je podľa nej oveľa nižšie riziko, že sa stane korisťou sexuálneho predátora.

Mám len 14, nevadí?

Učiteľ zo Šamorína, ktorý chcel so 16-ročnou Majkou nadviazať intímny kontakt, bol len jedným z davu. Overujem si preto, ako sa ostatní muži postavia k tomu, keď im oznámim, že mám v skutočnosti iba 14 rokov. Majka im preto napíše, že si nastavila vek 16 rokov, aby jej schválili profil. Väčšine však môj nižší vek neprekáža a naďalej pokračujú v chatovaní so sexuálnym podtónom, ktorého cieľom je buď získať moje ďalšie fotografie, alebo si dohodnúť stretnutie.

Väčšina konverzácií viedla alebo mohla viesť k žiadostiam o vyhotovenie CSAM obsahu. Niektorí muži vyvíjali tlak na zaslanie fotografií, iní chceli prejsť priamo na stretnutie. Vek 14-ročného dievčaťa takmer nikoho neodradil.

Andrej tvrdil, že má 30 rokov. Vek 14-ročnej Majky mu neprekážal. Zdroj: Pokec/Refresher

S drvivou väčšinou mužov, ktorí sa mi ozvali, sa debata napriek veku 14 rokov rýchlo stočila k žiadosti o zaslanie ďalších fotografií (niektorí žiadali priamo postavu Majky, iní išli na vec postupne) či návrhu na osobné stretnutie s intímnym podtónom. Účtov, ktoré sa mi v priebehu dňa ozvali a viedli slušnú konverzáciu bez oplzlých rečí, pýtania fotografií tela či pozvánok na stretnutie, bolo úplne minimum.

Zdroj: Pokec.sk/Refresher

Muž zo screenshotu menom Andrej má 30 rokov. Okrem opakovaných žiadostí o fotografie ma volá na stretnutie do svojho auta, o ktorom nemám hovoriť rodičom. Je si vedomý toho, že Majka má 14 rokov. Zdroj: Pokec.sk/Refresher

Sexuálne ho vzrušuje 13-ročná krstná dcéra

Na priame ponuky na sex za peniaze si po niekoľkých hodinách relatívne zvyknem. Zhrozene však pozerám na správy od staršieho muža, ktorý mi opisuje, že ho sexuálne priťahuje jeho 13-ročné krstňa. „Mám krstňa, je to dcéra mojej kamošky, chodieva ku mne od malička na prázdniny a niekedy aj na víkendy a už som si na nej všimol, že dospieva a začína si to uvedomovať,“ zveril sa mi takmer ihneď muž, ktorý na Pokeci neuvádza svoje meno. Hovorí, že je výrazne starší od Majky, no nechce prezradiť, koľko má rokov.

O svojej krstnej dcére povedal, že „už je zvedavá a všeličo ju zaujíma“ a dáva to „najavo“. Následne sa začne zaujímať aj o Majku a pýta sa, kedy zažila svoje „prvé vzrušenie“. V mene Majky napíšem, že sa nechcem rozprávať o svojej intimite s cudzím človekom. Na to sa muž nečakane stiahne a prizná, že je zvláštne, aby ho priťahovalo neplnoleté dievča. Podľa vlastných slov však o tejto sexuálnej príťažlivosti s nikým nehovoril, a preto sa mi chce zveriť. „Nik iný to nevie a možno by som rád potom počul tvoj názor na to,“ napíše. Sľubujem mu, že ho vypočujem.

V Refresheri sa dlhodobo venujeme aj vážnym celospoločenským témam a chceme otvárať aj tie, o ktorých sa píše málo, a poukazovať na ne. Podpor nás v tejto práci a pridaj sa do klubu Refresher+.

Neznámy muž mi opisuje, že sa jeho sexuálna náklonnosť k 13-ročnej dcére jeho kamarátky prebudila vtedy, keď dievča údajne spozoroval pri masturbácii. „Tak sa začala v tom kresle tak zvláštne vrtieť a mrviť. Ja som pozeral na film, ale nedalo mi to a občas som pokukoval po nej... teda občas dosť,“ uviedol.

Zdroj: Pokec.sk/Refresher

Aj keď som mu v mene Majky poradil, že by mal o svojich pocitoch hovoriť s odborníkom, odvetil, že by mu doktor nemal čo povedať. Možnosť, že by v budúcnosti svojej krstnej dcére mohol ublížiť, jednoznačne odmietol.

Aj keď tento konkrétny muž priamo od Majky žiadne erotické materiály nežiadal, podľa jeho slov ho sexuálne priťahujú neplnoleté dievčatá, a tak k trestnej činnosti týkajúcej sa CSAM obsahu inklinuje. Či by svoje sexuálne potreby ukájal prostredníctvom sexuálnej fantázie alebo by vyhľadával CSAM obsah, či dokonca sexuálne zneužil dieťa, je otázne. Isté však je, že sociálne siete sú preplnené predátormi, ktorí čakajú na svoju príležitosť.

Za 8 hodín od aktivácie účtu v priebehu pracovného dňa medzi 8.00 až 16.00 h profil Majky navštívilo 110 používateľov. Účet dievčaťa kontaktovalo 70 osôb bez toho, aby som sa komukoľvek iniciatívne ozval. Do druhého dňa na účet Majky napísalo ďalších 14 mužov.



Viacerí, s ktorými som komunikoval cez deň, mi netrpezlivo vypisovali až do noci. V mnohých prípadoch sa nátlak na stretnutie či zaslanie ďalších fotografií 14-ročného dievčaťa stále zvyšoval. Za celý čas ma nekontaktoval žiaden neplnoletý používateľ vo veku Majky.

112.



V prípade, že si sa stal obeťou a potrebuješ vyhľadať odbornú pomoc, obráť sa na:

Krízovú linku pomoci – 0800 500 333,

Linku dôvery Nezábudka – 0800 800 566,

Linku detskej istoty – 116 111. Ak chceš nahlásiť CSAM materiál, využi kontaktný formulár na Ochráňma.sk alebo kontaktuj políciu na čísleV prípade, že si sa stal obeťou a potrebuješ vyhľadať odbornú pomoc, obráť sa na:Krízovú linku pomoci –Linku dôvery Nezábudka –Linku detskej istoty –



– V – V prvej časti série sme sa pozreli na to, ako ľahko sa vie bežný človek dostať k detskej pornografii prostredníctvom dark webu.– V t retej časti si môžeš prečítať o konkrétnych príkladoch zo Slovenska a možné dôvody, pre ktoré náš štát v tomto boji momentálne zlyháva.

Prácu na tomto texte finančne podporil Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis (FpTS) spolu s Fondom na podporu investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti.