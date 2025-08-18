Za porušenie zákona hrozí vodičom pokuta 135 eur.
- Množstvo vodičov nepozná modrú dopravnú značku s bielym diamantom, ktorá sa frekventovane vyskytuje najmä vo Francúzsku, upozorňuje portál Topspeed.sk.
- Značka označuje jazdný pruh, ktorý je vyhradený pre určité vozidlá. Môže ísť napríklad o pruh pre elektronické vozidlá či pruh obmedzený na určité časové obdobie.
Označovať môže aj minimálny počet pasažierov vo vozidle, konkrétny význam určujú doplňujúce značky. Za jej ignorovanie hrozí vodičom pokuta 135 eur. Značka má pomôcť znížiť znečisťovanie životného prostredia, podporiť spolujazdu vo vozidlách či zvýšiť využívanie zdieľaných áut. Vodiči sa s touto značkou môžu stretnúť najmä v mestách ako Lyon či Štrasburg.
