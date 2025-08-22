Na letisko treba podľa ministra dopravy Ráža prísť len 40 minút pred odletom.
Dopravcom na novej leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami bude spoločnosť Wizz Air. Prvý let by sa mal uskutočniť už v novembri tohto roka. Lietať sa bude s lietadlami Airbus A321/A320 s kapacitou 230 sedadiel. Dotácia na linku bude vo výške maximálne 5,2 milióna eur namiesto odhadovaných 9 miliónov eur.
Uviedol to na tlačovej konferencii v piatok minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Na letisko treba podľa neho prísť len 40 minút pred odletom. Linky budú fungovať raz denne, pondelky a stredy až dvakrát denne. Výška ceny jednosmernej letenky sa bude pohybovať od 19,99 eura do 75 eur, s podanou batožinou do 85 eur.
