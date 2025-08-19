Poslanec Dávid Dej vysvetľuje, ako plánuje bojovať proti frustrácii z politiky a čo by odkázal tým, ktorí uvažujú o odchode zo Slovenska kvôli súčasnej politickej situácii.
Dávid Dej z Progresívneho Slovenska patrí k najmladším zvoleným poslancom Národnej rady SR v aktuálnom volebnom období. Nedávno sa výraznejšie preslávil, keď sa uchádzal o boxerský súboj s Milanom Mazurekom. Okrem toho je veľmi aktívny na sociálnych sieťach a v hnutí sa venuje témam, ktoré majú zaujať mladých voličov.
Dávida Deja sme sa preto pýtali, akými aktivitami sa snaží zvýšiť záujem mladých o politiku a čo robí on aj jeho kolegovia pre to, aby Slováci neodchádzali za štúdiom do zahraničia, resp. sa ako absolventi vracali domov.
Okrem Dávida Deja sme oslovili aj Michala Barteka z Hlasu-SD, ktorého sme sa pýtali podobné otázky ako koaličného poslanca.
Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky? Kedy prišiel ten moment, keď ste si povedali: „Chcem kandidovať.“ A čo vás motivovalo kandidovať v tak mladom veku?
Politiku sledujem už od útleho veku. Vždy som ju vnímal ako nástroj, ktorý môže priniesť prospešné zmeny pre našu krajinu a budúcnosť. Zároveň som však bol sklamaný z toho, kam Slovensko smeruje, a z toho, že politici, ktorí tu pôsobia celé roky, nevyužívajú jej potenciál. Aj ja som kedysi zvažoval odchod do zahraničia, tak ako momentálne mnohí mladí ľudia.
Postupne som si však uvedomil, že nestačí iba rozprávať o politike alebo ju sledovať – ak chcem niečo zmeniť, musím sa aktívne zapojiť. Počas môjho štúdia politológie v Bratislave vznikla strana Progresívne Slovensko, ktorá bola prvou politickou silou, s ktorou som sa hodnotovo stotožnil. V roku 2018 som sa ako dobrovoľník zúčastnil jej prvého snemu a hneď som si všimol, že okolo strany sa združuje veľa mladých a angažovaných ľudí.
Spoločne sme založili mládežnícku organizáciu Mladé PS, kde som mal tú česť byť jej prvým predsedom. Aktívne zapojenie do tohto hnutia mi otvorilo dvere k ďalšiemu politickému angažovaniu a nakoniec aj k možnosti kandidovať do parlamentu.
Čím si myslíte, že môžete byť už dnes prospešný pre budúcnosť Slovenska? V ktorej oblasti sa chcete najviac angažovať?
Moje témy sú prirodzene témy mladých ľudí. Riešim všetko, čo ich dnes trápi – od životnej úrovne cez klimatické zmeny, nedostupné bývanie a duševnú zdravotnú starostlivosť až po nedostatok príležitostí a ťažký prechod zo školy do práce.
V týchto oblastiach Slovensko výrazne zaostáva za úspešnými krajinami na západ od nás. Mnohí mladí Slováci sa tam dokázali presadiť – a ja verím, že by sa to mohlo podariť aj u nás. Žiaľ, politici, ktorí doteraz vládli, tieto problémy neriešili. Vidím preto zmysel prinášať do politiky hlas mladých ľudí. Predložil som množstvo zákonov, ktoré by im pomohli, no neprešli. Koaličným poslancom som dokonca povedal, že si ich môžu pokojne vziať za svoje, len aby sa podarilo ich schválenie.
Ak by sme raz boli vo vláde, moja úloha by bola jasná – upozorňovať na problémy mladých a prepájať ich s rôznymi oblasťami politiky. V našom hnutí máme veľa odborníkov, s ktorými pravidelne konzultujem zákony pre mladých, napríklad o absolventskej praxi alebo predĺžení bezplatného štúdia. Chcem, aby sa riešili aj témy, o ktorých sa v parlamente nikdy nehovorilo – napríklad stav internátov v Mlynskej doline. Býval som tam počas štúdia a môžem povedať, že to s dôstojným bývaním nemá veľa spoločného. Takéto veci trápia mladých, a preto si myslím, že v politike musia mať svojho zástupcu.
