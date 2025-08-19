Kategórie
Natália Mišániová
dnes 19. augusta 2025 o 7:10
Čas čítania 8:04

Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)

Kategória:
Slovensko
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Poslanec Dávid Dej vysvetľuje, ako plánuje bojovať proti frustrácii z politiky a čo by odkázal tým, ktorí uvažujú o odchode zo Slovenska kvôli súčasnej politickej situácii.

Dávid Dej z Progresívneho Slovenska patrí k najmladším zvoleným poslancom Národnej rady SR v aktuálnom volebnom období. Nedávno sa výraznejšie preslávil, keď sa uchádzal o boxerský súboj s Milanom Mazurekom. Okrem toho je veľmi aktívny na sociálnych sieťach a v hnutí sa venuje témam, ktoré majú zaujať mladých voličov. 

Dávida Deja sme sa preto pýtali, akými aktivitami sa snaží zvýšiť záujem mladých o politiku a čo robí on aj jeho kolegovia pre to, aby Slováci neodchádzali za štúdiom do zahraničia, resp. sa ako absolventi vracali domov.

Okrem Dávida Deja sme oslovili aj Michala Barteka z Hlasu-SD, ktorého sme sa pýtali podobné otázky ako koaličného poslanca.    

V tomto článku si môžeš prečítať rozhovor s najmladším koaličným poslancom za stranu Hlas - SD, Michalom Bartekom.
V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo sa najmladší opozičný poslanec Dávid Dej rozhodol vstúpiť do politiky už v mladom veku a aké hodnoty ho pri tom viedli.
  • Aké problémy mladých ľudí vníma ako najdôležitejšie a v ktorých oblastiach chce prinášať zmenu.
  • Ako hodnotí prácu poslanca, legislatívny proces a čo ho v politike najviac prekvapilo.
  • Aký je jeho pohľad na frustráciu mladých ľudí z politiky a ako chce obnoviť ich dôveru vo verejný život.
  • Čo by odkázal mladým ľuďom, ktorí uvažujú o odchode zo Slovenska kvôli súčasnej politickej situácii.
  • Ako vníma súčasnú vládu, čo mu na nej prekáža a aké má plány do budúcnosti.

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky? Kedy prišiel ten moment, keď ste si povedali: „Chcem kandidovať.“ A čo vás motivovalo kandidovať v tak mladom veku?

19. augusta 2025 o 6:50 Čas čítania 8:02 Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor) Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)

Politiku sledujem už od útleho veku. Vždy som ju vnímal ako nástroj, ktorý môže priniesť prospešné zmeny pre našu krajinu a budúcnosť. Zároveň som však bol sklamaný z toho, kam Slovensko smeruje, a z toho, že politici, ktorí tu pôsobia celé roky, nevyužívajú jej potenciál. Aj ja som kedysi zvažoval odchod do zahraničia, tak ako momentálne mnohí mladí ľudia.

Postupne som si však uvedomil, že nestačí iba rozprávať o politike alebo ju sledovať – ak chcem niečo zmeniť, musím sa aktívne zapojiť. Počas môjho štúdia politológie v Bratislave vznikla strana Progresívne Slovensko, ktorá bola prvou politickou silou, s ktorou som sa hodnotovo stotožnil. V roku 2018 som sa ako dobrovoľník zúčastnil jej prvého snemu a hneď som si všimol, že okolo strany sa združuje veľa mladých a angažovaných ľudí.

Spoločne sme založili mládežnícku organizáciu Mladé PS, kde som mal tú česť byť jej prvým predsedom. Aktívne zapojenie do tohto hnutia mi otvorilo dvere k ďalšiemu politickému angažovaniu a nakoniec aj k možnosti kandidovať do parlamentu.

Progresívne Slovensko
Progresívne Slovensko Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Čím si myslíte, že môžete byť už dnes prospešný pre budúcnosť Slovenska? V ktorej oblasti sa chcete najviac angažovať?

Moje témy sú prirodzene témy mladých ľudí. Riešim všetko, čo ich dnes trápi – od životnej úrovne cez klimatické zmeny, nedostupné bývanie a duševnú zdravotnú starostlivosť až po nedostatok príležitostí a ťažký prechod zo školy do práce.

14. augusta 2025 o 14:40 Čas čítania 2:35 Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu

V týchto oblastiach Slovensko výrazne zaostáva za úspešnými krajinami na západ od nás. Mnohí mladí Slováci sa tam dokázali presadiť – a ja verím, že by sa to mohlo podariť aj u nás. Žiaľ, politici, ktorí doteraz vládli, tieto problémy neriešili. Vidím preto zmysel prinášať do politiky hlas mladých ľudí. Predložil som množstvo zákonov, ktoré by im pomohli, no neprešli. Koaličným poslancom som dokonca povedal, že si ich môžu pokojne vziať za svoje, len aby sa podarilo ich schválenie.

Ak by sme raz boli vo vláde, moja úloha by bola jasná – upozorňovať na problémy mladých a prepájať ich s rôznymi oblasťami politiky. V našom hnutí máme veľa odborníkov, s ktorými pravidelne konzultujem zákony pre mladých, napríklad o absolventskej praxi alebo predĺžení bezplatného štúdia. Chcem, aby sa riešili aj témy, o ktorých sa v parlamente nikdy nehovorilo – napríklad stav internátov v Mlynskej doline. Býval som tam počas štúdia a môžem povedať, že to s dôstojným bývaním nemá veľa spoločného. Takéto veci trápia mladých, a preto si myslím, že v politike musia mať svojho zástupcu.

Čo sa dozvieš po odomknutí?

Progresívne Slovensko
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Natália Mišániová
Natália Mišániová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: TASR - Jaroslav Novák
