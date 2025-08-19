Najmladší poslanec Národnej rady SR Michal Bartek hovorí o svojej ceste z komunálnej politiky do parlamentu, potrebe silného prepojenia na regióny a konkrétnych projektoch, ktoré zlepšujú život ľudí.
Michal Bartek je výraznou tvárou strany Hlas-SD na sociálnych sieťach, zároveň je najmladším poslancom pôsobiacim v Národnej rade SR. Refresher ho preto oslovil, aby zistil, čo ho motivovalo vstúpiť do politiky a ako chce prispieť k tomu, aby sa mladí ľudia viac zaujímali o verejné dianie.
Zaujímalo nás tiež, čo by odkázal mladej generácii, ktorá sa často cíti sklamaná a frustrovaná súčasnou politickou situáciou.
Okrem koaličného predstaviteľa Michala Barteka sme do rovnakého formátu oslovili aj reprezentanta opozície Dávida Deja, s ktorým sme sa rozprávali o rovnakých témach.
- Prečo sa rozhodol vstúpiť do politiky už v mladom veku a aké hodnoty ho pri tom viedli
- Ktorým témam sa ako poslanec najviac venuje a v ktorých oblastiach chce prinášať zmenu.
- Ako hodnotí prácu poslanca, legislatívny proces a čo ho v politike najviac prekvapilo.
- Aký je jeho pohľad na frustráciu mladých ľudí z politiky a ako chce obnoviť ich dôveru vo verejný život.
- Čo by odkázal mladým ľuďom, ktorí uvažujú o odchode zo Slovenska kvôli súčasnej politickej situácii.
- Ako hodnotí súčasnú koalíciu a predsedu strany Hlas - SD - Matúša Šutaja Eštoka
Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky? Kedy prišiel ten moment, keď ste si povedali: „Chcem kandidovať.“ A čo vás motivovalo kandidovať v tak mladom veku?
Politiku som začal sledovať od najnižšej úrovne, kde som sa aj aktívne zapájal. V mojom regióne je mnoho úspešných starostov, ktorí zároveň pôsobia v Národnej rade a vedia pre svoje obce veľa dosiahnuť. Najviac ma inšpiroval Dušan Bublavý, starosta, ktorý postavil množstvo nájomných bytov pre mladé rodiny.
Zatiaľ čo na najvyššej úrovni sa o tom len hovorilo, on si vyhrnul rukávy a vďaka podpore ľudí sa dostal do parlamentu a reálne pomohol. Práve on ma oslovil do svojej politickej strany, kde som videl, ako chcem robiť politiku – so silným prepojením na región. Viem, že ako jediný poslanec nemôžem riešiť problémy celého Slovenska, no môžem sa zasadiť o svoj región, čo aj teraz aktívne robím.
Čím si myslíte, že môžete byť už dnes prospešný pre budúcnosť Slovenska? V ktorej oblasti sa chcete najviac angažovať?
Verím, že mojím hlavným prínosom pre budúcnosť Slovenska je zameranie na regionálny rozvoj. Ako podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja mám denný kontakt so zástupcami samospráv a efektívne komunikujem s regionálnymi lídrami.
Sústreďujem sa na medzigeneračnú solidaritu, aby medzi mladými a staršími nevznikala priepasť, pretože len spolupráca celej spoločnosti prinesie výsledky. Pracujem na rekonštrukcii internátov, budovaní cyklotrás, zlepšovaní prímestskej dopravy a podpore duálneho vzdelávania. Zároveň dbám na bezbariérový prístup na stredné školy, aby vzdelanie bolo dostupné pre všetkých.
Mojím cieľom je riešiť reálne potreby regiónov a prinášať konkrétne, viditeľné výsledky, ktoré zlepšujú život ľudí v mojom kraji.
Keby ste mali spomenúť jednu vec, ktorou chcete zmeniť Slovensko k lepšiemu, čo by to bolo?
