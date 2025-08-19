Kategórie
Domov
Natália Mišániová
dnes 19. augusta 2025 o 6:50
Čas čítania 8:02

Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)

Kategória:
Slovensko
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Zdroj: Hlas-SD

Najmladší poslanec Národnej rady SR Michal Bartek hovorí o svojej ceste z komunálnej politiky do parlamentu, potrebe silného prepojenia na regióny a konkrétnych projektoch, ktoré zlepšujú život ľudí.

Michal Bartek je výraznou tvárou strany Hlas-SD na sociálnych sieťach, zároveň je najmladším poslancom pôsobiacim v Národnej rade SR. Refresher ho preto oslovil, aby zistil, čo ho motivovalo vstúpiť do politiky a ako chce prispieť k tomu, aby sa mladí ľudia viac zaujímali o verejné dianie.

Zaujímalo nás tiež, čo by odkázal mladej generácii, ktorá sa často cíti sklamaná a frustrovaná súčasnou politickou situáciou.

Okrem koaličného predstaviteľa Michala Barteka sme do rovnakého formátu oslovili aj reprezentanta opozície Dávida Deja, s ktorým sme sa rozprávali o rovnakých témach.

V tomto článku si môžeš prečítať rozhovor s najmladším opozičným poslancom za stranu Progresívne Slovensko, Dávidom Dejom.
V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo sa rozhodol vstúpiť do politiky už v mladom veku a aké hodnoty ho pri tom viedli
  • Ktorým témam sa ako poslanec najviac venuje a v ktorých oblastiach chce prinášať zmenu.
  • Ako hodnotí prácu poslanca, legislatívny proces a čo ho v politike najviac prekvapilo.
  • Aký je jeho pohľad na frustráciu mladých ľudí z politiky a ako chce obnoviť ich dôveru vo verejný život.
  • Čo by odkázal mladým ľuďom, ktorí uvažujú o odchode zo Slovenska kvôli súčasnej politickej situácii.
  • Ako hodnotí súčasnú koalíciu a predsedu strany Hlas - SD - Matúša Šutaja Eštoka

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky? Kedy prišiel ten moment, keď ste si povedali: „Chcem kandidovať.“ A čo vás motivovalo kandidovať v tak mladom veku?

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky? Kedy prišiel ten moment, keď ste si povedali: „Chcem kandidovať." A čo vás motivovalo kandidovať v tak mladom veku?

Politiku som začal sledovať od najnižšej úrovne, kde som sa aj aktívne zapájal. V mojom regióne je mnoho úspešných starostov, ktorí zároveň pôsobia v Národnej rade a vedia pre svoje obce veľa dosiahnuť. Najviac ma inšpiroval Dušan Bublavý, starosta, ktorý postavil množstvo nájomných bytov pre mladé rodiny.

Zatiaľ čo na najvyššej úrovni sa o tom len hovorilo, on si vyhrnul rukávy a vďaka podpore ľudí sa dostal do parlamentu a reálne pomohol. Práve on ma oslovil do svojej politickej strany, kde som videl, ako chcem robiť politiku – so silným prepojením na región. Viem, že ako jediný poslanec nemôžem riešiť problémy celého Slovenska, no môžem sa zasadiť o svoj región, čo aj teraz aktívne robím.

Michal Bartek, poslanec za stranu Hlas - sociálna demokracia
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Čím si myslíte, že môžete byť už dnes prospešný pre budúcnosť Slovenska? V ktorej oblasti sa chcete najviac angažovať?

 Verím, že mojím hlavným prínosom pre budúcnosť Slovenska je zameranie na regionálny rozvoj. Ako podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja mám denný kontakt so zástupcami samospráv a efektívne komunikujem s regionálnymi lídrami.

14. augusta 2025 o 14:40 Čas čítania 2:35 Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu

Sústreďujem sa na medzigeneračnú solidaritu, aby medzi mladými a staršími nevznikala priepasť, pretože len spolupráca celej spoločnosti prinesie výsledky. Pracujem na rekonštrukcii internátov, budovaní cyklotrás, zlepšovaní prímestskej dopravy a podpore duálneho vzdelávania. Zároveň dbám na bezbariérový prístup na stredné školy, aby vzdelanie bolo dostupné pre všetkých.

Mojím cieľom je riešiť reálne potreby regiónov a prinášať konkrétne, viditeľné výsledky, ktoré zlepšujú život ľudí v mojom kraji.

Keby ste mali spomenúť jednu vec, ktorou chcete zmeniť Slovensko k lepšiemu, čo by to bolo?

Čo sa dozvieš po odomknutí?

Hlas-SD Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Natália Mišániová
Natália Mišániová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Hlas-SD
Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
dnes o 07:10
dnes o 07:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Poslanec Dávid Dej vysvetľuje, ako plánuje bojovať proti frustrácii z politiky a čo by odkázal tým, ktorí uvažujú o odchode zo Slovenska kvôli súčasnej politickej situácii.
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
dnes o 06:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
pred 4 dňami
pred 4 dňami
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
14. 8. 2025 14:40
14. 8. 2025 14:40
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
14. 8. 2025 6:30
14. 8. 2025 6:30
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
Viac
