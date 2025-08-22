Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 22. augusta 2025 o 18:13
Čas čítania 0:54

Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson

Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa už o treťom ukrajinskom útoku na ropovod Družba. Podľa servera magyarnemzet.hu premiér na Facebooku citoval reakciu Trumpa, ktorý vyjadril svoj hnev a požiadal Orbána, aby to odkázal aj Slovensku.

„V našom susedstve je vojna, ak by si niekto myslel, že sa to deje niekde v diaľke, po ruskom raketovom útoku na Mukačevo mohol vytriezvieť. Táto vojna predstavuje priamu a neustálu hrozbu pre Maďarsko a maďarský ľud. Ako v Zakarpatskej oblasti, tak aj v Maďarsku,“ napísal Trumpovi Orbán.

Útočia údajne aj na Nord Stream

Maďarský premiér dodal, že Ukrajinci neustále útočia na ropovod Družba, a to isté podľa neho urobili aj s ropovodom Nord Stream. „Viktor – nie som rád, že to počujem. Som pre to veľmi nahnevaný. Povedzte to Slovensku. Si mojim skvelým priateľom,“ napísal americký prezident.

Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska.

Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska, Juraj Blanár a Péter Szijjártó, preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu (EK) na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.

Prečítaj si aj tieto články:

20. augusta 2025 o 8:32 Čas čítania 0:55 Biely dom po novom nájdeš na TikToku. Účet vznikol tesne pred možným zákazom aplikácie, ktorú Trump dlhodobo kritizoval Biely dom po novom nájdeš na TikToku. Účet vznikol tesne pred možným zákazom aplikácie, ktorú Trump dlhodobo kritizoval
20. augusta 2025 o 8:01 Čas čítania 1:24 Európania sú pripravení vyslať vojakov na Ukrajinu, tvrdí Trump. USA by mohli pomôcť leteckou podporou Európania sú pripravení vyslať vojakov na Ukrajinu, tvrdí Trump. USA by mohli pomôcť leteckou podporou
19. augusta 2025 o 15:20 Čas čítania 0:43 Stretnutie Trumpa a Putina môže byť v Maďarsku. Dôvodom je, že vystúpili z Medzinárodného trestného súdu Stretnutie Trumpa a Putina môže byť v Maďarsku. Dôvodom je, že vystúpili z Medzinárodného trestného súdu
ropovod
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Donald Trump Správy zo sveta Viktor Orbán
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 10:13
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
pred hodinou
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
dnes o 06:29
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
pred 2 dňami
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
pred 3 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred 3 hodinami
Štát sa opäť zbavuje majetku. Škoda Yeti čaká na nového majiteľa, tvoja môže byť za niekoľko stoviek eur
Štát sa opäť zbavuje majetku. Škoda Yeti čaká na nového majiteľa, tvoja môže byť za niekoľko stoviek eur
dnes o 06:29
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
pred 2 dňami
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
pred 3 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
dnes o 10:13
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
dnes o 08:13
Na Račianskom mýte v Bratislave našli mŕtveho muža. Na hlave mal vrecko
Na Račianskom mýte v Bratislave našli mŕtveho muža. Na hlave mal vrecko
včera o 12:30
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
pred 3 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
16. 8. 2025 9:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
pred 3 dňami
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
18. 8. 2025 7:05
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
18. 8. 2025 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Lifestyle news
Muskova AI zverejnila státisíce súkromných chatov. Ľudia hľadali návody na výrobu drog či spáchanie atentátu pred 4 minútami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“ pred 41 minútami
Separ čelí kritike. Tvrdil, že v západnej Európe je fašizmus, no na Slovensku sa cez peniaze a kontakty dá všetko pred hodinou
Umelá inteligencia na skúškach? Dánsko ju študentom dovolí používať pred 2 hodinami
Nákupné maniačky sa vracajú. Novou kritičkou bude Zuzana Plačková dnes o 15:56
VIDEO: Rapera Lil Nas X zadržala polícia. Po ulici kráčal len v spodnej bielizni dnes o 15:10
Bitka Adama Štrbu v centre Bratislavy má dohru: útočník priznal, že urobil chybu dnes o 14:16
Millie Bobby Brown sa stala matkou. Hviezda Stranger Things si v 21 rokoch adoptovala dievčatko dnes o 13:02
Zahraničie Všetko
Toto sú požiadavky Putina: Ukrajina sa musí vzdať Donbasu a zostať neutrálna, zistilo Reuters
včera o 19:15
Toto sú požiadavky Putina: Ukrajina sa musí vzdať Donbasu a zostať neutrálna, zistilo Reuters
Odmieta, aby Ukrajina vstúpila do NATO.
Rusko používa proti civilistom na Ukrajine sexuálne mučenie, zistili experti, ktorí pracujú pre OSN
dnes o 08:59
Rusko používa proti civilistom na Ukrajine sexuálne mučenie, zistili experti, ktorí pracujú pre OSN
Kuriózny zásah pri Slovensku: Duchovný prevážal pod sutanou muža, ten mu zaplatil 10-tisíc dolárov
dnes o 11:01
Kuriózny zásah pri Slovensku: Duchovný prevážal pod sutanou muža, ten mu zaplatil 10-tisíc dolárov
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
včera o 12:30
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
FOTO: Ukrajina odhalila novú raketu Flamingo. Zasiahne ciele až do 3 000 kilometrov
dnes o 14:02
FOTO: Ukrajina odhalila novú raketu Flamingo. Zasiahne ciele až do 3 000 kilometrov
AKTUÁLNE: EÚ a USA vydali spoločné vyhlásenie k vzájomnému obchodu a clám
včera o 13:28
AKTUÁLNE: EÚ a USA vydali spoločné vyhlásenie k vzájomnému obchodu a clám
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Slovensko Všetko
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
dnes o 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 3 hodinami
Štát sa opäť zbavuje majetku. Škoda Yeti čaká na nového majiteľa, tvoja môže byť za niekoľko stoviek eur
dnes o 08:13
Na Račianskom mýte v Bratislave našli mŕtveho muža. Na hlave mal vrecko

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
dnes o 06:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
včera o 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
včera o 06:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
pred 3 dňami
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
pred 3 dňami
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia