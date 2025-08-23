Biedronka hľadá manažérov predajní a ich zástupcov.
Diskontná sieť Biedronka potvrdila konkrétne lokality ďalších predajní. Obchody pribudnú v Revúcej, Chorvátskom Grobe, Malinove, Tomášove, Myjave či Alekšinciach. Nové prevádzky sa pripravujú aj v Zlatých Klasoch, Žiline, Gbelciach a Nesvadoch, vyplýva to z voľných pracovných miest, ktoré má Biedronka zverejnené na svojom webe.
Expanzia prináša aj nábor pracovníkov. Biedronka hľadá manažérov predajní a ich zástupcov. Zástupcovia vedúcich predajní môžu očakávať nástupnú mzdu od 1 375 eur plus bonusy do 200 eur, vedúci pracovníci môžu zarobiť 1 750 eur s prémiami až do 400 eur.
Poľský diskontný reťazec Biedronka, ktorý patrí pod portugalskú skupinu Jerónimo Martins, vstúpil v marci 2025 na slovenský trh otvorením svojej prvej predajne v Miloslavove neďaleko Bratislavy.
