Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
Jana Jányová je bývalá playmate, ktorá sa rozhodla vstúpiť do slovenskej politiky. V roku 2022 kandidovala na post starostky mestskej časti Bratislava-Ružinov. Kandidatúru oznámila ako podpredsedníčka strany Domov – národná strana (DNS) vedenou Pavlom Slotom, synom bývalého predsedu SNS Jána Slotu. Jej kandidatúru podporili aj strany Smer-SD a Republika.
V komunálnych voľbách získala 1 212 hlasov, čo predstavovalo 4,91 %, a skončila na treťom mieste. Víťazom sa stal úradujúci starosta Martin Chren so ziskom viac ako 78 % hlasov.
V roku 2023 oznámila vstup do Smeru-SD. V strane sa stala členkou okresnej rady a začala sa pravidelne objavovať na straníckych podujatiach.
Jányová vo svojich statusoch vyzýva na „hrádzu proti progresívnemu liberalizmu“ a tvrdí, že „Matovič a Progresívne Slovensko sú najhoršia nočná mora Slovenska“. Zároveň hovorí o potrebe brániť deti pred progresívcami a postaviť „hrádzu proti extrémizmu“. Ostré vyjadrenia často smeruje aj proti médiám, ktoré obviňuje z manipulácie. V minulosti zdieľala aj fotografiu s Danielom Bombicom, ktorý je obžalovaný z viacerých extrémistických trestných činov a momentálne je vo väzení.
Janu Jányovú sme oslovili s otázkami o tom, prečo sa rozhodla pre vstup do politickej strany Smer-SSD a ako vníma svoju úlohu v politickej komunikácii. Zároveň sme požiadali o pohľad aj odborníka na politický marketing Jakuba Kobelu z Akadémie kritického myslenia, aby sme porovnali jej vyjadrenia s tým, ako môže byť využívaná v rámci straníckej stratégie.
„Jányová je totiž známa svojimi antisystémovými a extrémnymi postojmi, akými sa už dlhšie Smer snaží získavať aj voličov strán ako SNS alebo Republika, či fanúšikov bývalých Kotlebovcov,“ povedal o jej pôsobení Kobela.
