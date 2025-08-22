Národný kontrolný úrad rozšíril aplikáciu o nové ukazovatele v záložke Kvalita života, ktorá funguje od minulého roka.
Aktuálnym lídrom rebríčka miest a obcí podľa podmienok kvality pre život je bratislavský Lamač. Vyplýva to z porovnania podľa aplikácie MuMAP Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá posudzuje, do akej miery obec alebo mesto zabezpečuje kvalitné služby a infraštruktúru.
V prvej desiatke sa objavili aj ďalšie mestské časti Bratislavy a Košíc, napríklad Záhorská Bystrica či Košická Nová Ves, ale aj menšie obce ako Štiavnička či Košeca, informoval v piatok NKÚ.
Bratislava dominuje
Z vlaňajšej prvej desiatky sa na špici udržali iba Teplička nad Váhom a Košeca, ostatné obce sa prepadli v poradí nižšie. Prepad zaznamenal aj minuloročný víťaz, obec Gbeľany v Žilinskom kraji. Naopak, v aktuálnom rebríčku dominujú najmä mestské časti Bratislavy, ktoré obsadili takmer polovicu miest v TOP 30. Dôvodom môže byť dobudovanie novej nemocnice v Lamači, ako aj takmer 100-percentná pripojenosť obyvateľov na verejnú kanalizáciu a lepšia dopravná dostupnosť.
NKÚ rozšíril aplikáciu o nové ukazovatele v záložke Kvalita života, ktorá funguje od minulého roka a ponúka interaktívnu mapu všetkých slovenských obcí. Tie sú farebne rozlíšené (od červenej po zelenú) podľa toho, ako sa im darí v desiatich oblastiach - demografia, ekonomická aktivita, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, bezpečnosť, životné prostredie, záujem o veci verejné, sociálna starostlivosť, kultúra a najnovšie aj doprava. Občan si prostredníctvom aplikácie môže vo vyhľadávači nájsť svoju obec a získať prehľad o konkrétnych ukazovateľoch, ktoré sa započítavajú do hodnotenia.
|1. Lamač
|2. Štiavnička
|3. Košice - mestská časť Košická Nová Ves
|4. Stupava
|5. Teplička nad Váhom
