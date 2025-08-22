Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 22. augusta 2025 o 13:05
Čas čítania 1:00

Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)

Kategória:
Slovensko
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Zdroj: Facebook / Lamač - oficiálna stránka mestskej časti Bratislava

Národný kontrolný úrad rozšíril aplikáciu o nové ukazovatele v záložke Kvalita života, ktorá funguje od minulého roka.

Aktuálnym lídrom rebríčka miest a obcí podľa podmienok kvality pre život je bratislavský Lamač. Vyplýva to z porovnania podľa aplikácie MuMAP Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá posudzuje, do akej miery obec alebo mesto zabezpečuje kvalitné služby a infraštruktúru.

V prvej desiatke sa objavili aj ďalšie mestské časti Bratislavy a Košíc, napríklad Záhorská Bystrica či Košická Nová Ves, ale aj menšie obce ako Štiavnička či Košeca, informoval v piatok NKÚ.

Lamač. Štiavnička. Košická Nová Ves. Stupava.
Zobraziť galériu
(5)

Bratislava dominuje

Z vlaňajšej prvej desiatky sa na špici udržali iba Teplička nad Váhom a Košeca, ostatné obce sa prepadli v poradí nižšie. Prepad zaznamenal aj minuloročný víťaz, obec Gbeľany v Žilinskom kraji. Naopak, v aktuálnom rebríčku dominujú najmä mestské časti Bratislavy, ktoré obsadili takmer polovicu miest v TOP 30. Dôvodom môže byť dobudovanie novej nemocnice v Lamači, ako aj takmer 100-percentná pripojenosť obyvateľov na verejnú kanalizáciu a lepšia dopravná dostupnosť.

NKÚ rozšíril aplikáciu o nové ukazovatele v záložke Kvalita života, ktorá funguje od minulého roka a ponúka interaktívnu mapu všetkých slovenských obcí. Tie sú farebne rozlíšené (od červenej po zelenú) podľa toho, ako sa im darí v desiatich oblastiach - demografia, ekonomická aktivita, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, bezpečnosť, životné prostredie, záujem o veci verejné, sociálna starostlivosť, kultúra a najnovšie aj doprava. Občan si prostredníctvom aplikácie môže vo vyhľadávači nájsť svoju obec a získať prehľad o konkrétnych ukazovateľoch, ktoré sa započítavajú do hodnotenia.

1. Lamač
2. Štiavnička
3. Košice - mestská časť Košická Nová Ves
4. Stupava
5. Teplička nad Váhom
Celý zoznam si pozrieš tu
Anketa:
Nachádza sa tvoje mesto v TOP 5?
Áno!
Nie, nenachádza. 
Áno!
17 %
Nie, nenachádza. 
83 %

Prečítaj si aj tieto články:

22. augusta 2025 o 7:00 Čas čítania 6:39 Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
12. augusta 2025 o 10:36 Čas čítania 0:48 Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť? Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
9. augusta 2025 o 17:00 Čas čítania 7:55 Slováci prezradili, ako funguje nájom v európskych mestách: Scamy, imigranti v suteréne, ale aj ochota Slováci prezradili, ako funguje nájom v európskych mestách: Scamy, imigranti v suteréne, ale aj ochota
NKÚ
Zdroj: NKÚ
Bratislava Bývanie Správy z domova
