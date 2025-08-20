Aj po päťdesiatke sa dá začať prakticky od nuly.
Zatiaľ čo niektorí už v päťdesiatke počítajú, koľko rokov im zostáva do penzie, iní sa viac zamýšľajú nad tým, či im našetrené peniaze na dôchodku vôbec postačia. Podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti PARTNERS, ktorý realizovala agentúra Focus, si viac ako tretina (37 %) Slovákov vo veku 45 – 55 rokov a až polovica (53 %) vo veku 55 – 65 rokov na dôchodok neodkladá ani cent. Väčšina pritom vie, že na štát sa v starobe spoliehať veľmi nedá.
Finančný odborník Martin Daráš zo spoločnosti PARTNERS hovorí, že aj po päťdesiatke sa dá začať šetriť. „Aj v tomto veku sa dá začať prakticky od nuly a je možné nasporiť si sumu, ktorá vám na dôchodku pomôže udržať si životný štandard. Stačí správne nastaviť stratégiu, vybrať vhodné nástroje a vyhnúť sa zbytočným chybám,“ uvádza.
Rezerva aj investovanie naraz
Podľa Daráša je chybou čakať, kým si človek vytvorí plnú finančnú rezervu, a až potom začať investovať. Odporúča robiť obe veci naraz. „Aj ten, kto začína v tomto veku od nuly, si dokáže vytvoriť zmysluplnú sumu. Kľúčom je začať tvoriť rezervu a zároveň investovať od prvého dňa,“ hovorí odborník. Rezerva by mala slúžiť na nečakané situácie a investovanie má peniaze zhodnocovať a chrániť pred infláciou.
Martin Daráš spomína viaceré nástroje, ktoré možno kombinovať, a to napríklad ETF fondy, III. pilier, realitné fondy či termínované vklady. Daráš uviedol aj orientačné odporúčania, koľko peňazí si odkladať. S II. pilierom je to približne 25 % z príjmu, bez II. piliera až 50 % z príjmu a absolútne minimum je aspoň 7 % z príjmu.
Daráš upozorňuje, že príliš konzervatívne produkty často nepokryjú infláciu. Portfólio by preto malo obsahovať aj dynamickejšie zložky, napríklad akciové ETF fondy, doplnené realitnými alebo dlhopisovými fondmi. Dynamická časť môže tvoriť 30 až 50 percent, zvyšok konzervatívnejšie riešenia. Medzi časté chyby patrí spoliehanie sa len na štátne piliere, prílišná opatrnosť a predčasné splácanie úverov na úkor investícií.
