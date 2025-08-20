Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová
dnes 20. augusta 2025 o 12:29
Čas čítania 1:15

Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Zdroj: Unsplash/Roman Wimmers

Aj po päťdesiatke sa dá začať prakticky od nuly.

Zatiaľ čo niektorí už v päťdesiatke počítajú, koľko rokov im zostáva do penzie, iní sa viac zamýšľajú nad tým, či im našetrené peniaze na dôchodku vôbec postačia. Podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti PARTNERS, ktorý realizovala agentúra Focus, si viac ako tretina (37 %) Slovákov vo veku 45 – 55 rokov a až polovica (53 %) vo veku 55 – 65 rokov na dôchodok neodkladá ani cent. Väčšina pritom vie, že na štát sa v starobe spoliehať veľmi nedá.

Finančný odborník Martin Daráš zo spoločnosti PARTNERS hovorí, že aj po päťdesiatke sa dá začať šetriť. „Aj v tomto veku sa dá začať prakticky od nuly a je možné nasporiť si sumu, ktorá vám na dôchodku pomôže udržať si životný štandard. Stačí správne nastaviť stratégiu, vybrať vhodné nástroje a vyhnúť sa zbytočným chybám,“ uvádza.

Rezerva aj investovanie naraz

Podľa Daráša je chybou čakať, kým si človek vytvorí plnú finančnú rezervu, a až potom začať investovať. Odporúča robiť obe veci naraz. „Aj ten, kto začína v tomto veku od nuly, si dokáže vytvoriť zmysluplnú sumu. Kľúčom je začať tvoriť rezervu a zároveň investovať od prvého dňa,“ hovorí odborník. Rezerva by mala slúžiť na nečakané situácie a investovanie má peniaze zhodnocovať a chrániť pred infláciou.

19. augusta 2025 o 7:10 Čas čítania 8:04 Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor) Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)

Martin Daráš spomína viaceré nástroje, ktoré možno kombinovať, a to napríklad ETF fondy, III. pilier, realitné fondy či termínované vklady. Daráš uviedol aj orientačné odporúčania, koľko peňazí si odkladať. S II. pilierom je to približne 25 % z príjmu, bez II. piliera až 50 % z príjmu a absolútne minimum je aspoň 7 % z príjmu.

Daráš upozorňuje, že príliš konzervatívne produkty často nepokryjú infláciu. Portfólio by preto malo obsahovať aj dynamickejšie zložky, napríklad akciové ETF fondy, doplnené realitnými alebo dlhopisovými fondmi. Dynamická časť môže tvoriť 30 až 50 percent, zvyšok konzervatívnejšie riešenia. Medzi časté chyby patrí spoliehanie sa len na štátne piliere, prílišná opatrnosť a predčasné splácanie úverov na úkor investícií.

Prečítaj si aj tieto články:

19. augusta 2025 o 14:00 Čas čítania 1:30 Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
18. augusta 2025 o 13:00 Čas čítania 0:26 Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
16. augusta 2025 o 13:24 Čas čítania 1:30 Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash.com
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Dôchodcovia Dôchodky Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Pixnio/Bicanski, Unsplash/Tatiana Zanon
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
včera o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred 3 hodinami
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
včera o 14:00
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
včera o 10:00
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
dnes o 05:55
Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz
Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz
včera o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
včera o 14:00
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
pred 2 dňami
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
včera o 09:22
Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapa)
Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapa)
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
včera o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
16. 8. 2025 9:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
včera o 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
12. 8. 2025 9:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
Lifestyle news
Noví Weasleyovci sú tu. Vieme, kto stvárni ryšavých súrodencov v seriáli Harry Potter pred 43 minútami
Novinka F1 s Bradom Pittom bude čoskoro online. Kde si môžeš film pozrieť? pred hodinou
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska pred 2 hodinami
Českým vedcom sa podaril prelomový objav: Vyvinuli nanokrúžky, ktoré cielene ničia rakovinové bunky pred 3 hodinami
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec pred 3 hodinami
Za Eurovíziou nebudeš musieť cestovať ďaleko: Hostiteľom obľúbenej hudobnej súťaže bude Viedeň dnes o 10:11
Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone dnes o 09:24
Biely dom po novom nájdeš na TikToku. Účet vznikol tesne pred možným zákazom aplikácie, ktorú Trump dlhodobo kritizoval dnes o 08:32
Fallout zverejnil prvú upútavku na druhú sériu. Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy dnes o 07:49
Slovensko Všetko
Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz
dnes o 05:55
Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz
V uplynulom týždni pribudli v meste ďalšie prípady žltačky typu A.
Obchodná inšpekcia zvoláva stovky vodičov známej značky. Majiteľom hrozí zlyhanie airbagu aj požiar
dnes o 08:53
Obchodná inšpekcia zvoláva stovky vodičov známej značky. Majiteľom hrozí zlyhanie airbagu aj požiar
Gröhling: Richard Sulík sa na kandidátku nedostane. Jeho syn je nevyzretý a hľadá pozornosť
dnes o 10:24
Gröhling: Richard Sulík sa na kandidátku nedostane. Jeho syn je nevyzretý a hľadá pozornosť
Koňa našli priviazaného o strom, bol extrémne vychudnutý. Majiteľovi z okresu Poltár hrozí väzenie
pred hodinou
Koňa našli priviazaného o strom, bol extrémne vychudnutý. Majiteľovi z okresu Poltár hrozí väzenie
Čipsy, čokolády či zmrzlina by mohli stáť viac. Štát plánuje presun vybraných produktov do vyššej sadzby DPH
dnes o 10:59
Čipsy, čokolády či zmrzlina by mohli stáť viac. Štát plánuje presun vybraných produktov do vyššej sadzby DPH
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť. Slováci majú už len pár dní
dnes o 06:30
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť. Slováci majú už len pár dní
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 7:05
Cena jednej z najpopulárnejších kryptomien zrazu poriadne narástla. Za týždeň posilnila o tretinu
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
včera o 07:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Poslanec Dávid Dej vysvetľuje, ako plánuje bojovať proti frustrácii z politiky a čo by odkázal tým, ktorí uvažujú o odchode zo Slovenska kvôli súčasnej politickej situácii.
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
včera o 06:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
15. 8. 2025 13:15
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
14. 8. 2025 14:40
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
14. 8. 2025 6:30
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia