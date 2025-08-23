Európski meteorológovia sú v stave pohotovosti.
Mohutný hurikán Erin, ktorý pred pár dňami ohrozoval USA, sa teraz presúva k Európe. Viaceré európske krajiny sú v pohotovosti a vydali výstrahy pre obyvateľov. Hurikán ovplyvní počasie vo viacerých krajinách počas najbližších dní, informuje iMeteo.
Modely NOAA naznačujú, že hurikán by sa mohol priblížiť k pobrežiu Írska a Islandu už v pondelok (25. augusta). Príchod atlantického hurikánu do Európy nie je úplne nezvyčajný, no takéto hurikány z Atlantiku zvyčajne smerujú do Európy v septembri alebo v prvej polovici októbra, takže augustový výskyt je veľmi zriedkavý. Najviac ohrozené sú oblasti západnej Európy, a to Island, Írsko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko.
Európski meteorológovia sú v stave pohotovosti a varujú pred silnými dažďami, ktoré môžu spôsobiť zosuvy pôdy a bahna, najmä na severe. Na Slovensku by Erin mohol priniesť zrážky a zosilnený vietor, no veľmi nebezpečné prejavy sa neočakávajú.
Hurricane Erin expanded in size as it moved north over the following days, appearing massive next to the East Coast of the United States. While it did not make landfall, Erin’s effects were felt on the coastline, producing dangerous surf, rip currents, and storm surge. (6/6) pic.twitter.com/oX5hKVU0Xx— CIRA (@CIRA_CSU) August 22, 2025