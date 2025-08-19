Búrky zasiahnu celé Slovensko.
Slovensko vo štvrtok zasiahnu búrky, pred ktorými vydal výstrahy Slovenský hydrometeorologický ústav. Meteorológovia upozorňujú na zvýšené riziko vo štvrtok 21. augusta.
Výstrahy prvého stupňa platia od štvrtkovej polnoci až do piatka 12:00. SHMÚ očakáva, že búrky môžu sprevádzať prudké zrážky, nárazový vietor, ktorý môže dosahovať rýchlosť až 85 km/h, a ojedinele aj krúpy.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ varuje SHMÚ.
