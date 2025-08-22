Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 22. augusta 2025 o 6:29
Čas čítania 0:42

Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Zdroj: Pixabay

Prídavok na dieťa a jeho príplatok pomáhajú rodinám pokryť náklady na výchovu a školské potreby.

Príplatok k prídavku na dieťa je sociálna podpora, ktorou štát dopĺňa základný prídavok v prípadoch, keď si rodič nemôže uplatniť daňový bonus. Prídavok samotný slúži na zmiernenie nákladov spojených s výchovou, stravou a čiastočne aj školskými potrebami, informuje o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webe.

Nárok naň majú rodičia alebo osoby, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti, spravidla do dovŕšenia 25 rokov, pokiaľ dieťa pokračuje v dennom štúdiu. O príplatok môže požiadať rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorá má dieťa právoplatne zverené do náhradnej starostlivosti. Ak na prídavok spĺňa podmienky viac osôb, príplatok sa prizná tej, ktorá už prídavok poberá.

Príplatok je poskytovaný, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky na prídavok a súčasne poberá starobný, predčasný starobný, výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok pri poklese pracovnej schopnosti nad 70 %. Rovnaké pravidlá platia aj pre osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo poberajú podobný dôchodok zo zahraničia.

Mesačná výška prídavku na dieťa je 60 eur, k čomu sa pridáva príplatok vo výške 30 eur. Spolu môže oprávnená osoba získať 90 eur mesačne na jedno dieťa.

21. augusta 2025 o 11:45 Čas čítania 0:24 V noci sa do Univerzitnej nemocnice na Antolskej vlámali zlodeji. Vypáčili dvere desiatich ambulancií V noci sa do Univerzitnej nemocnice na Antolskej vlámali zlodeji. Vypáčili dvere desiatich ambulancií
21. augusta 2025 o 10:59 Čas čítania 0:39 Mešká ti vlak alebo nejde celou trasou? Zisti, aké máš nároky Mešká ti vlak alebo nejde celou trasou? Zisti, aké máš nároky
21. augusta 2025 o 9:24 Čas čítania 1:09 Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Lena Balk
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Príspevky od štátu Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Unsplash/Flickr/Tax Rebate
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 29 minútami
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
pred 2 dňami
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
včera o 08:13
Rodičia na Slovensku môžu dostať štedrý príspevok. Majú nárok na takmer 1 000 eur
Rodičia na Slovensku môžu dostať štedrý príspevok. Majú nárok na takmer 1 000 eur
včera o 12:30
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
pred 4 dňami
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
pred 3 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred 3 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred 2 dňami
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
včera o 06:42
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
včera o 08:13
Rodičia na Slovensku môžu dostať štedrý príspevok. Majú nárok na takmer 1 000 eur
Rodičia na Slovensku môžu dostať štedrý príspevok. Majú nárok na takmer 1 000 eur
včera o 09:24
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
včera o 12:30
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
pred 3 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
16. 8. 2025 9:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
pred 3 dňami
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
pred 4 dňami
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Lifestyle news
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy včera o 19:29
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné včera o 18:55
Rasťo sa vyjadril k rozchodu s Karolínou z Ruže pre nevestu. „Stále ju mám rád. Šou neľutujem“ včera o 18:14
Serena Williams priznala, že neschudla prirodzenou cestou. Pomohla si liekom na báze Ozempicu včera o 17:31
Kedy a s kým hrá Slovensko na MS v hokeji 2026? Zverejnili rozpis zápasov včera o 16:46
Ženu prekvapil nezmyselný poplatok v reštaurácii. Naúčtovali jej 12 eur za to, že použila držiak na kabelku včera o 14:56
Hororová novinka so slávnym monštrom ovládla sledovanosť na streame. Seriál Alien: Earth zbiera skvelé hodnotenia včera o 14:08
Jovinečko prvýkrát ukázal svoju novú frajerku. Zapojili sa do virálneho car wash trendu včera o 13:25
Wplace je nový internetový hit: Na pixelovú mapu môže kresliť ktokoľvek, Slováci na ňu pridali Separa aj vulgarizmy včera o 13:06
Slovensko Všetko
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
pred 24 minútami
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
včera o 15:07
Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
AKTUÁLNE: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky. Vyhlásenia o vysokom množstve DNA sú mylné a zavádzajúce
včera o 16:00
AKTUÁLNE: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky. Vyhlásenia o vysokom množstve DNA sú mylné a zavádzajúce
Po smrti Anny Záborskej prevezme jej poslanecký mandát právnik Igor Dušenka
včera o 17:14
Po smrti Anny Záborskej prevezme jej poslanecký mandát právnik Igor Dušenka
Starý otec sexuálne zneužíval 8-ročnú vnučku. Do väzenia pôjde na päť rokov
včera o 16:37
Starý otec sexuálne zneužíval 8-ročnú vnučku. Do väzenia pôjde na päť rokov
Polícia chytila podozrivého z prípadu Lelkešovcov. Muž mal opakovane vykrádať domy
včera o 14:17
Polícia chytila podozrivého z prípadu Lelkešovcov. Muž mal opakovane vykrádať domy
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Zahraničie Všetko
Toto sú požiadavky Putina: Ukrajina sa musí vzdať Donbasu a zostať neutrálna, zistilo Reuters
včera o 19:15
Toto sú požiadavky Putina: Ukrajina sa musí vzdať Donbasu a zostať neutrálna, zistilo Reuters
včera o 12:30
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
včera o 09:24
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
pred 28 minútami
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
včera o 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
včera o 06:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
pred 3 dňami
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
pred 3 dňami
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia