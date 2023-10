Veľký zamestnávateľ z južného Slovenska zvažuje odchod, ohrozených je 500 pracovných miest. Mesto sa to snaží zvrátiť

O prácu v Hnúšti môžu prísť stovky ľudí.

Kórejská spoločnosť Yura Eltec Corporation zameraná na výrobu káblových zväzkov pre automobilový priemysel zvažuje odchod z Hnúšte. V meste na strednom Slovensku zamestnáva až 500 ľudí. O prácu by podľa všetkého mnohí z nich prišli, informuje RTVS.

Dôvodom odchodu sú zrejme vysoké náklady na energie. Mesto sa však snaží odchodu veľkého zamestnávateľa zabrániť. „My sme si povedali, do akej únosnej miery vieme znížiť nájom tak, aby sme ich udržali, aby tu zostali. Takže budeme čakať odpoveď,“ vyjadril sa primátor Hnúšte Martin Pliešovský.

Aktuálne prebiehajú rokovania

Spoločnosť chce výrobu presunúť do Rimavskej Soboty. Prácu by tam však ponúkli iba polovici zamestnancov. Pre mesto s vysokou zamestnanosťou by to malo značné ekonomické následky.

„Plán zatvorenia pobočky v meste Hnúšťa je momentálne pozastavený. Prebiehajú rokovania medzi vedením spoločnosti Yura Eltec Corporation a primátorom mesta Hnúšťa,“ uviedla spoločnosť Yura Eltec Corporation Slovakia.

Mesto aj samospráva veria, že sa im odchod firmy podarí zvrátiť. Definitívne rozhodnutie by malo padnúť na konci októbra.