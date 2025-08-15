V rámci ďalšej konsolidácie by mohla vláda získať viac peňazí od bánk a šetriť najmä na výdavkoch na obranu.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že Slovensko konsoliduje kvôli vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera. V rámci ďalšej konsolidácie by mohla podľa neho vláda získať viac peňazí od bánk a šetriť najmä na výdavkoch na obranu.
„Vyjadril som sa veľmi jasne ako predseda Hlasu-SD, že nebudem súhlasiť s opatreniami, ktoré by znižovali sociálny štandard obyvateľov Slovenskej republiky. Primárne, aby ohrozovali tie najzraniteľnejšie skupiny, či sú to rodiny, rodiny s jedným rodičom, dôchodcovia alebo aj pracujúci ľudia, ktorí dnes majú problém z hľadiska svojej životnej situácie,“ upresnil Šutaj Eštok.
V rámci ďalších návrhov konsolidačných opatrení by sa mala vláda pozrieť aj na banky, od ktorých môže získať viac peňazí, pričom v tomto roku budú mať banky čistý zisk na úrovni 1,1 miliardy eur. Ďalej reagoval aj na vyjadrenia ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) o tom, že všetky ministerstvá budú musieť šetriť, čo považuje za správne a navrhol, aby sa ministrom aj poslancom zmrazili platy v období konsolidácie. Na pondelkovej koaličnej rade chce otvoriť aj tému, ktorá sa týka výdavkov na obranu, pretože aj rezort obrany by mal podľa neho výrazne šetriť. Ďalšou témou je tiež druhý pilier.
„Nebudem súhlasiť s tým, aby sa to percento, ktoré si sporitelia prispievajú, znižovalo, budem s tým jednoducho mať problém. Nemám problém s tým, aby sa druhý pilier otvoril, pretože dnes tam je asi pol milióna sporiteľov, ktorí by mali lepšie dôchodky, ak by v druhom pilieri neboli. Nemám absolútne problém s tým, aby nebol vstup do druhého piliera automaticky, pretože dnes každý, kto ide na trh práce, automaticky vstupuje do druhého piliera, s tým súhlasím, aby vstup nebol automaticky. Súhlasím s otvorením druhého piliera a s aktívnou kampaňou štátu, aby sme vysvetľovali tým pol milióna obyvateľov Slovenska, že budú mať lepší dôchodok, ak z druhého piliera vystúpia,“ dodal Šutaj Eštok.
Prečítaj si aj tieto články: