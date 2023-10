Prvé slová hercov zo seriálu Priatelia po smrti Matthewa Perryho: Boli sme ako rodina, časom povieme viac

Herci vydali prvé vyjadrenie po nečakanom odchode kolegu z populárneho seriálu.

Kolegovia zosnulého Matthewa Perryho zo seriálu Priatelia prvýkrát prehovorili po jeho nečakanej smrti. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc a David Schwimmer vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom smútia za stratou blízkeho priatelia, píše The Guardian.

„Všetci sme úplne zničení stratou Matthewa. Boli sme viac ako len hereckí kolegovia. Sme rodina. Je toho veľa, čo by sme mohli povedať, ale práve teraz si dáme chvíľu na smútenie a spracovanie tejto nevyspytateľnej straty. Časom povieme viac, keď toho budeme schopní. Zatiaľ sú naše myšlienky a naša láska s Mattyho rodinou, jeho priateľmi a so všetkými, ktorí ho na svete milovali,“ povedali vo vyhlásení.

K hercovej smrti sa vyjadrili aj tvorcovia seriálu Priatelia Marta Kauffman, David Crane a s výkonný producent Kevin Bright: „Odo dňa, keď sme ho prvýkrát počuli stelesniť úlohu Chandlera Binga, pre nás neexistoval nikto iný. Vždy si budeme vážiť radosť, svetlo, oslepujúcu inteligenciu, ktorú priniesol do každého okamihu – nielen do svojej práce, ale aj do života. Vždy to bol ten najzábavnejší človek v miestnosti. Okrem toho bol najmilší, s obetavým a nesebeckým srdcom. Všetku našu lásku posielame jeho rodine a priateľom.“