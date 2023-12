Štát predáva dom s obrovským pozemkom pri Leviciach za smiešnu cenu. Ak máš 19 000 €, môžeš byť novým majiteľom

V najnovšej ponuke sa Okresný úrad Nitra snaží predať pozemok so záhradou.

Slovensko rozpredáva nepotrebný majetok. V Registri ponúkaného majetku štátu sa najnovšie objavila ponuka, ktorá by mohla zaujať širokú verejnosť. Štát tentoraz záujemcov láka na rodinný dom s pozemkom v obci Maláš v okrese Levice.

Vyvolávacia cena pozemku s rodinným domom s rozmermi 954 m2 je 18 600 eur. „Cenovú ponuku doručte v uzatvorenej obálke označenej heslom: ‚Rodinný dom s pozemkom k. ú. Málaš – NEOTVÁRAŤ!‘ poštou alebo osobne do podateľne na adresu správcu: Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra počas stránkových hodín Okresného úradu Nitra, najneskôr do 09.01.2024 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať). Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,“ píšu v inzeráte.

Niektoré ponuky správca automaticky zamietne

Správca majetku upozorňuje, že pri podávaní ponuky budú z procesu vylúčené všetky ponuky záujemcov:

ktorí sú spriaznenou osobou s inými záujemcami,

ktorých cenová ponuka nebude v lehote určenej správcom doručená alebo ktorých cenová ponuka nebude vyjadrená pevnou sumou,

ktorí v lehote určenej správcom riadne nezložia zábezpeku.

Viac informácií o nehnuteľnosti nájdeš tu.