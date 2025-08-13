Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 13. augusta 2025 o 10:10
Čas čítania 1:13

SNG potajomky odstránila expozíciu. Kritizovali ju Šimkovičová aj Fico

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
SNG potajomky odstránila expozíciu. Kritizovali ju Šimkovičová aj Fico
Zdroj: TASR - Martin Baumann

SNG potajomky odstránila kritizovanú expozíciu súčasného umenia.

V Slovenskej národnej galérii (SNG) v Bratislave už nenájdete dlhodobú expozíciu Model: Múzeum súčasného umenia, ktorú verejne kritizovali ministerka kultúry Martina Šimkovičová aj premiér Robert Fico, píše Denník N.

Kurátorka Lucia Gregorová Stach, ktorá už v galérii nepracuje, zverejnila na sociálnej sieti fotografie prázdneho priestoru. „Zrušenie expozície, ktorá nebola výkladnou skriňou, ale pracovala s pluralitou, intimitou, rodom, nesúhlasom a minoritnými perspektívami, je príznakom normalizačnej kultúrnej politiky, ktorá neznesie to, čo nevie kontrolovať,“ napísala na Facebooku.

Výstava prezentovala tvorbu najmä slovenských umelcov a umelkýň od 50. rokov 20. storočia po súčasnosť a venovala sa témam intimity, telesnosti či rodových otázok. Podľa Gregorovej Stach mala byť živým priestorom pre diskusie a performancie, napokon však vydržala len niečo vyše roka. O jej zrušení galéria nevydala žiadne oznámenie a na webe ju stále uvádza ako aktuálnu.

Ministerka Šimkovičová v marci nakrútila vo výstave video, v ktorom sa pohŕdavo vyjadrovala k dielam a vytrhávala ich z kontextu. Podobne kriticky sa vyjadril aj premiér Fico, ktorý po návšteve uviedol, že by moderné diela mali nahradiť „nádherné slovenské obrazy“. Generálny tajomník ministerstva kultúry Lukáš Machala ich označil za „panoptikum psychiatrických diagnóz bez akejkoľvek umeleckej hodnoty“.

Riaditeľ Králik na otázky nereagoval

Riaditeľ SNG Juraj Králik, ktorý nastúpil do funkcie po odvolaní Alexandry Kusej, v júni tvrdil, že expozícia zostáva zachovaná. Na otázky, prečo ju teraz odstránili a či to súvisí s kritikou politikov, nereagoval. Gregorová Stach tvrdí, že ide o politické rozhodnutie a súčasná galéria sa mení na „malomeštiacky pekný dom“ namiesto priestoru na premýšľanie a diskusiu.

13. augusta 2025 o 10:45 Čas čítania 2:15 VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť

Podľa nej nové vedenie SNG vymieňa „živú kultúru za kulisy“. Ako príklad uviedla aj prípad zo Zvolenského zámku, kde galéria pred mesiacom zničila dielo českých autorov Jiřího Frantu a Davida Böhma bez vedomia autorov či kurátorky. Odstránenie expozície v Bratislave považuje za symbolický akt vytláčania súčasného umenia z verejných inštitúcií.

Prečítaj si aj tieto články:

8. apríla 2025 o 15:41 Čas čítania 0:41 SNG má po dlhých mesiacoch nového šéfa. Viesť by ju mal výtvarník Juraj Králik, otec Krištofa Králika z Ruže pre nevestu SNG má po dlhých mesiacoch nového šéfa. Viesť by ju mal výtvarník Juraj Králik, otec Krištofa Králika z Ruže pre nevestu
12. augusta 2025 o 19:00 Čas čítania 3:58 Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
22. marca 2025 o 15:08 Čas čítania 0:52 Machala a Šimkovičová ostro kritizujú výstavu v SNG. „Z diel robia terče nenávisti,“ reagujú študenti VŠVU Machala a Šimkovičová ostro kritizujú výstavu v SNG. „Z diel robia terče nenávisti,“ reagujú študenti VŠVU
šimkovičová
Zdroj: TASR/Dano Veselský
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Martina Šimkovičová Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Martin Baumann, Facebook/Lucia G Stach
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 09:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
dnes o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 3 hodinami
Slovákom hrozí pokuta až 3000 eur za nesprávne umytie auta. Pozor si musia dávať aj doma
Slovákom hrozí pokuta až 3000 eur za nesprávne umytie auta. Pozor si musia dávať aj doma
včera o 14:24
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
pred 3 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
včera o 09:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 3 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 14:24
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
pred 2 dňami
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
dnes o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
6. 8. 2025 7:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 3 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
8. 8. 2025 9:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
včera o 09:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
8. 8. 2025 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Lifestyle news
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu pred 32 minútami
Jon Marianek je single. Zverejnil nostalgické video, na ktorom je ešte s Abby pred hodinou
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur pred 2 hodinami
Hard Rico sa po 4 mesiacoch vo väzbe vracia na scénu. Ohlásil prvý koncert v Ostrave pred 3 hodinami
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí pred 3 hodinami
Shrek 5 sa opäť presúva. Fanúšikovia si budú musieť počkať do roku 2027 včera o 19:32
Calin si vyskúša rolu herca: Zahrá si v českom filme o bývalom šampiónovi MMA včera o 18:14
Vystúpi Kanye West v Prahe? Ľuďom od Rubiconu prišiel mail, že ich lístky budú vymenené za koncert v Česku včera o 17:29
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon včera o 17:21
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, čo všetko sa zmení a kedy príde na obrazovky včera o 16:14
Slovensko Všetko
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
pred hodinou
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
Úver zo ŠFRB patrí medzi najvýhodnejšie formy financovania bývania na Slovensku, no má presne stanovené podmienky.
Slovákom hrozí pokuta až 3000 eur za nesprávne umytie auta. Pozor si musia dávať aj doma
pred 3 hodinami
Slovákom hrozí pokuta až 3000 eur za nesprávne umytie auta. Pozor si musia dávať aj doma
Klikni a prídeš o peniaze: Podvodníci sa vydávajú za Slovenskú poštu
pred 2 hodinami
Klikni a prídeš o peniaze: Podvodníci sa vydávajú za Slovenskú poštu
ÚVZ upozorňuje na nevyhovujúci pohár. Môže sa nachádzať na slovenskom trhu
dnes o 06:24
ÚVZ upozorňuje na nevyhovujúci pohár. Môže sa nachádzať na slovenskom trhu
AKTUÁLNE: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zrušilo výberové konanie na záchranky
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zrušilo výberové konanie na záchranky
Desivý nález v lese pri Rudne nad Hronom: Hasiči našli obhorené ľudské telo
včera o 15:30
Desivý nález v lese pri Rudne nad Hronom: Hasiči našli obhorené ľudské telo
Zahraničie Všetko
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 09:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 42 minútami
Poslankyňa ANO čelí obvineniam. Údajne chcela dať zastreliť psa exmanželovej partnerky
včera o 12:50
VIDEO: Čínska loď naháňala filipínsku, nechtiac narazila do torpédoborca. Incident mohol vyvolať vojnu
Ekonomika Všetko
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
dnes o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
dnes o 07:05
Cena jednej z najpopulárnejších kryptomien zrazu poriadne narástla. Za týždeň posilnila o tretinu
včera o 10:36
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
pred hodinou
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
Úver zo ŠFRB patrí medzi najvýhodnejšie formy financovania bývania na Slovensku, no má presne stanovené podmienky.
Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
dnes o 06:30
Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
včera o 19:00
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
8. 8. 2025 12:11
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia