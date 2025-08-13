SNG potajomky odstránila kritizovanú expozíciu súčasného umenia.
V Slovenskej národnej galérii (SNG) v Bratislave už nenájdete dlhodobú expozíciu Model: Múzeum súčasného umenia, ktorú verejne kritizovali ministerka kultúry Martina Šimkovičová aj premiér Robert Fico, píše Denník N.
Kurátorka Lucia Gregorová Stach, ktorá už v galérii nepracuje, zverejnila na sociálnej sieti fotografie prázdneho priestoru. „Zrušenie expozície, ktorá nebola výkladnou skriňou, ale pracovala s pluralitou, intimitou, rodom, nesúhlasom a minoritnými perspektívami, je príznakom normalizačnej kultúrnej politiky, ktorá neznesie to, čo nevie kontrolovať,“ napísala na Facebooku.
Výstava prezentovala tvorbu najmä slovenských umelcov a umelkýň od 50. rokov 20. storočia po súčasnosť a venovala sa témam intimity, telesnosti či rodových otázok. Podľa Gregorovej Stach mala byť živým priestorom pre diskusie a performancie, napokon však vydržala len niečo vyše roka. O jej zrušení galéria nevydala žiadne oznámenie a na webe ju stále uvádza ako aktuálnu.
Ministerka Šimkovičová v marci nakrútila vo výstave video, v ktorom sa pohŕdavo vyjadrovala k dielam a vytrhávala ich z kontextu. Podobne kriticky sa vyjadril aj premiér Fico, ktorý po návšteve uviedol, že by moderné diela mali nahradiť „nádherné slovenské obrazy“. Generálny tajomník ministerstva kultúry Lukáš Machala ich označil za „panoptikum psychiatrických diagnóz bez akejkoľvek umeleckej hodnoty“.
Riaditeľ Králik na otázky nereagoval
Riaditeľ SNG Juraj Králik, ktorý nastúpil do funkcie po odvolaní Alexandry Kusej, v júni tvrdil, že expozícia zostáva zachovaná. Na otázky, prečo ju teraz odstránili a či to súvisí s kritikou politikov, nereagoval. Gregorová Stach tvrdí, že ide o politické rozhodnutie a súčasná galéria sa mení na „malomeštiacky pekný dom“ namiesto priestoru na premýšľanie a diskusiu.
Podľa nej nové vedenie SNG vymieňa „živú kultúru za kulisy“. Ako príklad uviedla aj prípad zo Zvolenského zámku, kde galéria pred mesiacom zničila dielo českých autorov Jiřího Frantu a Davida Böhma bez vedomia autorov či kurátorky. Odstránenie expozície v Bratislave považuje za symbolický akt vytláčania súčasného umenia z verejných inštitúcií.
