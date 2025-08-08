Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 8. augusta 2025 o 12:11
Čas čítania 2:58

KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Zdroj: TASR/AP

Zatiaľ čo v Gaze kolabujú nemocnice a deti zomierajú na podvýživu, veľká časť sveta volí opatrné slová.

V posledných mesiacoch počúvame od mnohých ľudí stále tie isté frázy. „Situácia v Gaze je zložitá.“ „Obe strany páchajú chyby.“ „Ľudia tam zomierajú.“ Ale to nestačí. Nestačí hovoriť, že zomierajú ľudia, keď vieme, že ich niekto zabíja. Tak, ako to nestačí robiť pri Rusku, nestačí to robiť ani pri Izraeli.

Tváriť sa neutrálne nikdy nebolo hrdinstvo. Keď sa na protestoch či spoločenských udalostiach objaví palestínska vlajka, niektorí politici a komentátori sa ju pokúsia okamžite zdiskreditovať. Vraj je to symbol Hamasu. Vraj je to výsmech obetiam teroru. Naopak, táto vlajka je dnes pre mnohých symbolom boja za tých, ktorým je odopreté právo na život. 

V Gaze dnes zomierajú deti od hladu. Podľa organizácie UNICEF trpí takmer tretina obyvateľov Gazy akútnou potravinovou neistotou. Viaceré správy uvádzajú, že do začiatku augusta zomrelo na následky podvýživy až 162 ľudí, vrátane 92 detí. 

gaza gaza gaza gaza
Zobraziť galériu
(7)

WHO varuje, že v Gaze umierajú ľudia, nie preto, že by pomoc neexistovala, ale preto, že je často systematicky blokovaná. Humanitárne konvoje Izrael spomaľuje alebo úplne zastavuje na hraniciach. Tvrdí, že nechce, aby sa pomoc dostala do rúk teroristov z Hamasu. 

7. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 8:25 „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor) „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)

Podľa denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na Úrad OSN pre ľudské práva, bolo od konca mája do augusta zabitých 1 373 ľudí, ktorí sa pokúsili dostať k potravinovej pomoci. 

Problém s hladom však nie je to len o tom, že Izrael bráni prístupu humanitárnej pomoci do Gazy. Aj keď sa pomoc dostane cez hranice, často sa stáva terčom násilia a chaosu. Kamióny s pomocou neraz prepadávajú davy ľudí či ozbrojené skupiny a rabujú privážané jedlo skôr než sa dostane k distrubučným bodom. Viaceré incidenty skončili smrťou vodičov či civilistov.

Ľudia hladujú celé týždne, stratili domovy, prístup k vode, elektrine aj liekom, zúfalstvo sa mení na chaos. V takomto stave sa pomoc nestíha rozdeľovať bezpečne ani spravodlivo. Niektorí ju berú silou, iní sa tlačia v davoch, kde je panika či násilie. K najslabším a najzraniteľnejším sa jedlo nemá ako dostať.

Netanjahu sa tvári, že Izrael len bráni svoju bezpečnosť a odmieta, že využíva hlad ako zbraň. Ľudskoprávne organizácie pritom hovoria otvorene o genocíde. „Naše zdrvujúce zistenia musia byť budíčkom pre medzinárodné spoločenstvo: toto je genocída. Musí sa to okamžite zastaviť,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard. Amnesty túto správu zverejnilo na základe vyšetrovania, ktoré ukončilo v júli 2024. Odvtedy sa situácia v Palestíne ešte zhoršila. 

23. júla 2025 o 6:30 Čas čítania 5:15 Päť najkontroverznejších výrokov Trumpa po 6 mesiacoch v úrade: Slovo ku**a vo vyhlásení aj hádky so Zelenským a Muskom Päť najkontroverznejších výrokov Trumpa po 6 mesiacoch v úrade: Slovo ku**a vo vyhlásení aj hádky so Zelenským a Muskom

Podľa údajov palestínskych úradov z konca júla 2025, ktoré zverejnila agentúra Reuters, si izraelská vojenská ofenzíva v Gaze vyžiadala už viac než 60-tisíc životov, z toho vyše 18-tisíc detí. Mnohé zomreli pri náletoch, ďalšie v troskách domov, ktoré nikto nedokázal včas odhrabať. Desaťtisíce zranených dnes podľa údajov OSN žijú bez končatín, ktoré im museli amputovať, v táboroch bez vody, liekov či elektriny. Toto nie sú „vedľajšie škody“ vojny. Sú to ľudia, ktorých životy sú systematicky ničené.

Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán, ktorý počíta s úplnou anexiou Pásma Gazy a jeho trvalou vojenskou kontrolou. Tento krok definitívne odhaľuje, že cieľom Netanjahuovej vlády už nie je len „eliminácia Hamasu“, ale aj vymazanie palestínskej identity z územia Gazy.

Ak Izrael sám tvrdí, že heslá ako „From the river to the sea“ sú neprijateľné, pretože popierajú existenciu židovského štátu, ako sa dá potom chápať jeho zámer anektovať celé územie Pásma Gazy?

Netanjahu pritom zrejme sám dobre vie, že tento krok by mohol znamenať trvalú okupáciu, ďalšie masové vysídlenia a definitívny koniec akejkoľvek predstavy o palestínskom štáte. Nie je to mierový plán, ale vojenský kolonializmus 21. storočia.

18. júla 2025 o 5:28 Čas čítania 3:39 Obľúbené destinácie zakazujú dáždniky, fajčenie aj selfie: Pozri sa, za čo všetko môžeš dostať na dovolenke pokutu Obľúbené destinácie zakazujú dáždniky, fajčenie aj selfie: Pozri sa, za čo všetko môžeš dostať na dovolenke pokutu

Koncom júla, 28 štátov a Európska komisia spoločne vyzvali na okamžité ukončenie vojny v Pásme Gazy a odsúdili „nehumánne zabíjanie civilistov“ i zadržiavanie rukojemníkov. Štáty otvorene kritizovali blokovanie humanitárnej pomoci pre Palestínčanov zo strany Izraela.

Slovenská vláda sa pod túto výzvu nepodpísala. Ostala na strane mnohých svetových politikov a lídrov, ktorí sa stále boja použiť jasné slová. Radšej zopakujú, že „Izrael má právo na obranu“, prípadne, že ide o „zložitú situáciu“. Kde sa však začína a končí právo na obranu? Pred čím sa vlastne Izrael bráni, ak táto obrana prináša zabíjanie detí, hlad, ničenie nemocníc a na konci snahu o anexiu celého Pásma Gazy? 

Po celom svete proti izraelskému ťaženiu v Gaze protestujú tisíce ľudí, vrátane mnohých Židov. Byť proti politike Netanjahua nie je antisemitizmus. V tejto chvíli nie je kontroverzné stáť za Palestínčanmi. Kontroverzné je mlčať. Ak niekto tvrdí, že podporovať palestínsku vlajku, je podpora terorizmu, nech sa pozrie na zúbožené telá detí v Rafahu a povie ich matkám, že ich smrť je len „zložitá situácia“. Nie, nie je. Je to zločin. 

31. júla 2025 o 18:00 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak
30. júla 2025 o 15:07 Čas čítania 13:25 Martina Holečková: Sulík škodí SaS, lebo neodsúdil výroky svojho syna. Végh zmluvu s SPP nedodržal, bola naoko (Rozhovor) Martina Holečková: Sulík škodí SaS, lebo neodsúdil výroky svojho syna. Végh zmluvu s SPP nedodržal, bola naoko (Rozhovor)
4. júla 2025 o 6:45 Čas čítania 8:48 Zdechovský exkluzívne o kontrole: Meno N. Bödöra sa spomína všade. Schémy rozdelenia fondov odkrývajú aj ľudia z Hlasu (Rozhovor) Zdechovský exkluzívne o kontrole: Meno N. Bödöra sa spomína všade. Schémy rozdelenia fondov odkrývajú aj ľudia z Hlasu (Rozhovor)
gaza
Zdroj: TASR/AP
Nekupuj si predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Overené informácie sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Izrael Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Palestína Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Junior Reporter
Všetky články
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku. Akékoľvek otázky či tipy na článok posielaj na [email protected].
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
dnes o 06:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
včera o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
dnes o 06:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 09:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
včera o 19:30
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
29. 7. 2025 18:27
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
3. 8. 2025 10:41
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
2. 8. 2025 9:50
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
pred 3 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
3. 8. 2025 17:22
Silný vietor uniesol 11-ročné dievča na mori pri gréckej pláži. Dieťa neprežilo, polícia zadržala rodičov
Silný vietor uniesol 11-ročné dievča na mori pri gréckej pláži. Dieťa neprežilo, polícia zadržala rodičov
Lifestyle news
Legendárna česká hra Mafia je späť. Čo o nej hovoria prví hráči? pred 3 minútami
Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc pred 28 minútami
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary pred hodinou
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo pred 2 hodinami
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030 pred 2 hodinami
Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série pred 3 hodinami
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard dnes o 11:00
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami dnes o 10:16
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas dnes o 10:05
MGK opäť prináša nový zvuk do svojho umenia. Album Lost Americana je sprievodcom po zabudnutých žánroch dnes o 09:08
Zahraničie Všetko
OpenAI uvádza novú verziu ChatGPT. GPT-5 je dostupný pre používateľov zadarmo
dnes o 08:33
OpenAI uvádza novú verziu ChatGPT. GPT-5 je dostupný pre používateľov zadarmo
OpenAI vydala piatu generáciu ChatGPT.
V Nemecku sa šíri nebezpečná baktéria. Úrady spustili núdzové očkovanie
dnes o 09:50
V Nemecku sa šíri nebezpečná baktéria. Úrady spustili núdzové očkovanie
AKTUÁLNE: Izrael schválil návrh na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve
dnes o 06:15
AKTUÁLNE: Izrael schválil návrh na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve
AKTUÁLNE: Stretnutie Trumpa s Putinom prebehne v najbližších dňoch
včera o 10:31
AKTUÁLNE: Stretnutie Trumpa s Putinom prebehne v najbližších dňoch
Britská politička odstúpila z funkcie. Dôvodom je, že zvýšila nájomné vo svojom londýnskom dome
pred 2 hodinami
Britská politička odstúpila z funkcie. Dôvodom je, že zvýšila nájomné vo svojom londýnskom dome
MAPA: Na týchto miestach sa šíria nebezpečné baktérie z mora. Pozri si, kde je situácia najkritickejšia
včera o 18:38
MAPA: Na týchto miestach sa šíria nebezpečné baktérie z mora. Pozri si, kde je situácia najkritickejšia
Ekonomika Všetko
KOMPLETNÝ ZOZNAM: Erik Tomáš plánuje viacero sociálnych zmien. Týkať sa budú dôchodkov, rodín aj živnostníkov
19. 7. 2025 7:31
KOMPLETNÝ ZOZNAM: Erik Tomáš plánuje viacero sociálnych zmien. Týkať sa budú dôchodkov, rodín aj živnostníkov
pred 3 dňami
Trump chce na farmaceutiká zaviesť až 250 % clá. Začneme s nižším clom, avšak do roka sa zvýši, tvrdí prezident
13. 7. 2025 14:25
Do peňaženky ti pribudne nový dizajn euromincí. Môže za to vstup novej krajiny, takto budú vyzerať
Slovensko Všetko
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky to zasiahne najviac
pred 12 minútami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky to zasiahne najviac
dnes o 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
pred 52 minútami
Pellegrini má ďalší problém s financovaním kampane. Hlas mu poslal 250-tisíc skôr, ako dostal pôžičku od sestry
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
pred 3 hodinami
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Zatiaľ čo v Gaze kolabujú nemocnice a deti zomierajú na podvýživu, veľká časť sveta volí opatrné slová.
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 06:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
včera o 17:50
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
včera o 06:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
pred 2 dňami
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia