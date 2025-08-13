Mladí kupujúci sa vracajú na realitný trh.
- Úroky na hypotékach klesajú a pri kratších fixáciách sa už dostávajú pod 3,5 %.
- Podľa Zuzany Paškovej z Universal maklérskeho domu k znižovaniu prispelo zníženie základnej sadzby Európskej centrálnej banky na 2 %, nižšia riziková prirážka slovenských štátnych dlhopisov aj stabilizácia inflácie.
- Najväčší pokles zaznamenali úvery s kratšími fixáciami, zatiaľ čo päť- a desaťročné fixácie zostávajú vyššie.
Širší kontext: Nižšie úroky už na trh prilákali aj mladých kupujúcich do 35 rokov, ktorí tvoria polovicu nových žiadateľov. V prvom štvrťroku 2025 dosiahol objem nových hypoték 1,3 miliardy eur, čo je o 53 % viac než vlani.
Podľa Paškovej sa pri rozhodovaní netreba spoliehať len na úrokové sadzby. Pri úvere 100-tisíc eur na 20 rokov môže výhodnejší úrok znamenať úsporu až 10-tisíc eur, no ak kupujúci čaká na ešte väčší pokles, môže medzitým stúpnuť cena nehnuteľností. Takýto nárast by znížil celkový prínos nižšej sadzby.
