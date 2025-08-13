Voľby by s vysokým náskokom vyhralo PS.
Ak by sa voľby konali v auguste, zvíťazilo by Progresívne Slovensko so ziskom 23,9 % hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so 17,4 %, tretia by bola Republika (10,5 %). Hnutie Hlas by získalo 9,2 %, za ním by nasledovalo hnutie Slovensko (8,2 %), SaS (6,2 %) a KDH (6,0 %).
Do parlamentu by sa nedostali Demokrati so ziskom 4,5 % ani SNS, ktorá by získala 2,7 %, vyplýva z prieskumu agentúry NMS, ktorý prebiehal online na vzorke 1 000 respondentov od 6. do 10. augusta 2025.
Podľa prepočtu na mandáty by Smer (32 mandátov) a Hlas (17 mandátov) mali spolu len 49 poslancov. Ani s podporou Republiky (19 mandátov) by koalícia nezískala väčšinu a tieto tri strany by spolu obsadili 68 kresiel.
Opozičné strany PS, Slovensko, SaS a KDH by naopak získali 82 mandátov, čo by im umožnilo zostaviť vládu.
