Umývanie auta doma je bežné, no zákon to neumožňuje.
Väčšina Slovákov si auto umýva sama, či už na dvore, alebo pred panelákom. Lenže aj za takúto bežnú činnosť hrozí poriadne mastná pokuta. Slovenská legislatíva stanovuje pokutu až do výšky 3-tisíc eur, ak pri umývaní auta dôjde k znečisteniu podzemných vôd.
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách zakazuje vypúšťať znečisťujúce látky do povrchových alebo podzemných vôd bez povolenia. „Fyzické osoby sú povinné zdržať sa činností, ktorými by mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zhoršeniu stavu vôd, najmä vypúšťania znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo na miesta, z ktorých by mohli byť do týchto vôd splavené,“ hovorí zákon.
Problém je, že odpadová voda s čistiacimi prostriedkami môže preniknúť do pôdy a poškodiť životné prostredie. Aj keď si mnohí myslia, že na svojom súkromnom pozemku majú voľnú ruku, zákon o vodách hovorí jasne – odpadovú vodu z umývania auta treba ďalej spracovať.
Najlepšie riešenie je navštíviť profesionálnu autoumyváreň, kde voda putuje do čističky.