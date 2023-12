NÁVOD: Zátka zo šampanského môže letieť rýchlosťou 80 km/h. Takto ho otvoríš správne

Zásah oka pri otváraní šampanského môže viesť k trvalej slepote, odlúpeniu sietnice alebo poškodeniu šošovky.

Vedci varovali ľudí, aby boli počas koncoročného sviatočného obdobia opatrní pri otváraní fliaš šampanského. V článku uverejnenom na webe časopisu British Medical Journal (BMJ) upozorňujú, že korkové zátky môžu z hrdla fľaše vyletieť rýchlosťou až 80 kilometrov za hodinu a spôsobiť tak trvalé poškodenie zraku. Zároveň opisujú najlepší spôsob otvárania fliaš, minimalizujúci toto riziko, uviedla agentúra PA Media.

Ethan Waisberg z Katedry oftalmológie Cambridgeskej univerzity a jeho kolegovia píšu, že toto varovanie sa môže na prvý pohľad zdať príliš opatrnícke, no poranenia oka korkovou zátkou sú často prehliadanou hrozbou.

Zátka môže letieť rýchlosťou až 80 km/h

Odborníci upozorňujú, že tlak v 750 ml fľaši šampanského alebo šumivého vína je asi trojnásobne vyšší ako v bežnej pneumatike osobného auta. Zátka tak môže vystreliť až do vzdialenosti 13 metrov rýchlosťou okolo 80 km/h. K oku sa dostane za menej ako päť stotín sekundy, takže žmurkací reflex je v tomto prípade neúčinný. Zásah oka vystrelenou zátkou môže okrem iného viesť k trvalej slepote, odlúpeniu sietnice a poškodeniu šošovky.

Na základe odporúčaní Americkej akadémie oftalmológie by sa fľašou pred otvorením nemalo triasť a mala by sa vychladiť, čím sa v jej vnútri zníži tlak. „Pred otvorením otočte fľašu smerom od ostatných a seba pod uhlom 45°. Opatrne odstráňte drôtenú poistku (mohla by pôsobiť ako dodatočný projektil) z hornej časti fľaše, pričom dlaňou tlačte na zátku,“ píšu vedci v BMJ.

Vrch fľaše potom treba omotať utierkou a pevne držať zátku. Následne treba jemne otáčať fľašou, kým sa zátka neuvoľní, a pôsobiť proti sile vytláčajúcej zátku. Ak zátka predsa len zasiahne oko, treba okamžite navštíviť očného lekára. Vedci v článku zdôrazňujú potrebu informovanosti a preventívnych opatrení, ako sú varovné štítky a skrutkový uzáver.

Pripomínajú prípad z roku 2022, keď si cyklista Biniam Girmay otvoril na stupňoch víťazov fľašu prosecca na oslavu svojho víťazstva v etape pretekov Giro d’Italia a korková zátka mu zasiahla oko, čo ho prinútilo odstúpiť zo súťaže.

Štúdia publikovaná v roku 2005 zistila, že zátky z fliaš šampanského boli zodpovedné za 20 percent zranení očí v USA a 71 percent v Maďarsku. Hoci sa zrak mnohým zraneným zlepšil, v 26 percentách prípadov bol postihnutým priznaný štatút osoby s trvalo poškodeným zrakom.