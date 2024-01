Slovákov pobláznilo korčuľovanie na zamrznutých jazerách. Na viacerých miestach však museli zachraňovať preborených ľudí

Výjazdy vykonali v obci Selice pri Šali, v Senci a vo Zvolene.

Vďaka mrazom je v poslednom období väčšina jazier zamrznutých a ľudia ich využívajú na korčuľovanie. Niektoré vodné plochy zamrzli dokonca aj v Bratislave, čo okamžite využili mnohí obyvatelia hlavného mesta.

Zdanlivo hrubá vrstva ľadu však nezaručuje stopercentnú bezpečnosť. Svoje by o tom mohli povedať hasiči, ktorí počas zimy absolvovali už tri výjazdy, keď sa pod korčuliarmi preboril ľad, informuje RTVS.

Výjazdy vykonali v obci Selice pri Šali, v Senci a vo Zvolene. „Počas tohtoročnej zimy vykonali príslušníci HaZZ spolu tri výjazdy priamo súvisiace so záchranou osôb po preborení sa ľadovej plochy,“ potvrdil v reportáži pre RTVS vedúci oddelenia odborných služieb Prezídia HaZZ Pavol Ihnát.

Na snímke korčuľovanie na zamrznutom Mlynskom náhone v Košiciach 13. januára 2024. Zdroj: TASR/František Iván

Samuel Furka z Katedry fyzikálnej chémie z Prírodovedeckej fakulty UK sa vyjadril, že jazierka alebo niektoré zátopové oblasti sú na korčuľovanie ideálne, ak má voda tak 25 až 40 cm hĺbku. „Čiže aj keď sa to tam stane, tak to nie je nejaký závažný problém. Čím väčší počet ľudí, tým väčšie riziko, že sa to preborí,“ doplnil.

Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák poznamenal, že zdržiavanie sa na zamrznutých vodných plochách je len na vlastné riziko a že pohyb na vzdialenejších miestach od brehu je nebezpečný.

Najnebezpečnejšie sú klziská na tečúcich vodách

Medzi najnebezpečnejšie klziská patria tie na tečúcich vodách, pretože medzi prúdiacou vodou a ľadom je vzduchová dutina, pre ktorú je oveľa väčšie riziko, že sa ľad môže preboriť.

„Ja by som na tečúcu vodu na ľad neodporúčal vychádzať korčuľami. Keď už sa to preborí, tak ten prúd, nech je akokoľvek slabý, tí ľudia sú naobliekaní, tak ich môže stiahnuť, ale ten ľad sa zospodu nedá prebiť,“ skonštatoval Furka.

Dutiny medzi vodou a ľadom však hrozia aj v stojatých vodách. Človek si ich môže všimnúť vďaka bielym bublinám.