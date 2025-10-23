Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 23. októbra 2025 o 16:10
Čas čítania 0:27

VIDEO: Glück má plán na zníženie počtu krádeží. Zlodejov chce obliekať do bundy „Kradol som“

VIDEO: Glück má plán na zníženie počtu krádeží. Zlodejov chce obliekať do bundy „Kradol som“
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Poslanec Glück navrhuje, aby drobní zlodeji nosili bundy s nápisom „Kradol som“.

  • Poslanec Smeru Richard Glück predstavil návrh, ako podľa neho znížiť počet drobných krádeží a súvisiace prejavy agresivity.
  • V relácii STVR povedal, že by páchateľov obliekol do bundy s nápisom Kradol som a poslal ich vykonávať verejnoprospešné práce v okolí ich bydliska, kde ich ľudia poznajú. 
  • Podľa neho by takýto verejný trest pôsobil odstrašujúco.

Citát: „Verte tomu, že si to (krádež) ludia rozmyslia.“

Širší kontext: Glück svojím návrhom nadväzuje na iniciatívu ministra spravodlivosti Borisa Suska zo septembra, podľa ktorej by súdy mohli za drobné krádeže ukladať namiesto peňažných pokút trest v podobe obecných prác. Glück pritom spolu s ostatnými koaličnými poslancami hlasoval za novelu trestného zákona.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
