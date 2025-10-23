VIDEO: Glück má plán na zníženie počtu krádeží. Zlodejov chce obliekať do bundy „Kradol som“

Poslanec Glück navrhuje, aby drobní zlodeji nosili bundy s nápisom „Kradol som“.
- Poslanec Smeru Richard Glück predstavil návrh, ako podľa neho znížiť počet drobných krádeží a súvisiace prejavy agresivity.
- V relácii STVR povedal, že by páchateľov obliekol do bundy s nápisom Kradol som a poslal ich vykonávať verejnoprospešné práce v okolí ich bydliska, kde ich ľudia poznajú.
- Podľa neho by takýto verejný trest pôsobil odstrašujúco.
Citát: „Verte tomu, že si to (krádež) ludia rozmyslia.“
Širší kontext: Glück svojím návrhom nadväzuje na iniciatívu ministra spravodlivosti Borisa Suska zo septembra, podľa ktorej by súdy mohli za drobné krádeže ukladať namiesto peňažných pokút trest v podobe obecných prác. Glück pritom spolu s ostatnými koaličnými poslancami hlasoval za novelu trestného zákona.
