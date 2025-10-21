Kategórie
Lukáš Turčan
dnes 21. októbra 2025 o 16:40
Čas čítania 0:30

Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia

Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Od nového roka sa mení systém vyplácania PN-ky.

Od nového roka sa mení systém vyplácania nemocenskej dávky. Kým doteraz zamestnávateľ preplácal prvých desať dní PN-ky, od 1. januára 2026 bude preplácať 14 dní PN.

Ak vznikne práceneschopnosť 31. 12. 2025, zamestnávateľ bude preplácať prvých 10 dní a od 11. dňa vypláca dávku nemocenského Sociálna poisťovňa. Avšak od 01. 01. 2026 bude zamestnávateľ preplácať náhradu príjmu zamestnancovi za prvých 14 dní ePN, Sociálna poisťovňa začne nemocenskú dávku vyplácať až od 15. dňa.

Pre podnikateľov (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby, ktoré si platia nemocenské poistenie, sa zmena dotýka najmä obdobia čakania na dávku. Kým zamestnancovi platí prvé dni PN zamestnávateľ, SZČO si musí hradiť prvých 14 dní PN sám.

Predĺženie tohto obdobia je súčasťou balíka konsolidačných opatrení vlády, ktorého cieľom je ušetriť náklady Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa. socialna poistovna
