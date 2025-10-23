Kategórie
redakcia
dnes 23. októbra 2025 o 7:51
Čas čítania 0:56

Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie

Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Zdroj: Unsplash/Kelly Sikkema

Maximálnu dávku získa ten, kto zarába aspoň 3 048 eur v hrubom alebo si dobre nastaví dobrovoľné nemocenské poistenie.

Rodičia, ktorí očakávajú dieťa, môžu počas materskej získať maximálnu dávku vo výške až 2 329,90 eura mesačne. Aby na ňu mali nárok, musia spĺňať jednu z dvoch podmienok: mať hrubý mesačný príjem minimálne 3 048 eur alebo si platiť dobrovoľné nemocenské poistenie v dostatočnej výške aspoň 26 týždňov pred nástupom na materskú. Tá sa počíta ako 75 % z vymeriavacieho základu, ktorý je u zamestnancov zvyčajne ich hrubá mzda, informuje Finsider.

Ak si rodič neplatí dobrovoľné poistenie a nezarába dostatočne veľa, môže využiť kombináciu – napríklad zarábať 1 500 eur a k tomu si určiť dobrovoľný vymeriavací základ vo výške 1 548 eur. Mesačne však na odvodoch zaplatí viac ako 500 eur a celková suma za šesť a pol mesiaca dosiahne vyše 3 300 eur. Výhodnejšou možnosťou je situácia, keď je budúca matka na rizikovom tehotenstve a lekár ju pošle na PN. Počas PN totiž poistenie platí štát, no matka si zachová nárok na maximálnu dávku.

V roku 2025 dosiahne maximálna materská takmer 19 500 eur za celé obdobie jej poberania, ktoré spravidla trvá 34 týždňov. Rodičia, ktorí si chcú finančne polepšiť, by preto mali plánovať vopred – ideálne aspoň pol roka pred nástupom na materskú. Najjednoduchšou cestou k maximálnej dávke je nájsť si dobre platenú prácu. V prípade dobrovoľného poistenia však platí, že aj vyšší vstupný náklad sa napokon môže vyplatiť – čistý zisk môže dosiahnuť viac ako 16-tisíc eur.

Pôrod
Zdroj: Wikimedia/Gilberto Santa Rosa
