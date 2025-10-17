Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
redakcia
dnes 17. októbra 2025 o 9:32
Čas čítania 3:00

Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Magazín Forbes zverejnil zoznam najlepších lekárov na Slovensku.

Magazín Forbes zverejnil zoznam top osobností medicíny 2025. Pri jeho zostavovaní spolupracovali so 150 lekármi a lekárkami. Zoznam pozostáva zo 75 mien lekárov z 38 odborov.

10. augusta 2025 o 11:28 Čas čítania 0:40 Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku

„Pri zostavovaní finálnej sedemdesiatpäťky, ktorá obsiahla 38 lekárskych odborov, sme spolupracovali s vyše 150 lekármi a lekárkami. Výlučne oni nominovali kolegov a kolegyne zo svojho odboru, ktorí spĺňajú kritériá vysokej odbornej, ale aj etickej úrovne práce, pôsobia na Slovensku a stále sú vo svojej profesii aktívni,“ informoval Forbes.

2. októbra 2025 o 9:37 Čas čítania 2:34 Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia

Magazín upozorňuje, že nemajú univerzálny kľúč, podľa ktorého určujú najlepších lekárov a lekárky. Pri výbere tak zohľadňovali vynikajúcu klinickú reputáciu v komunite lekárov aj pacientov. Ďalším faktorom je, či je daný lekár odborne uznávaný aj mimo Slovenska. Dôraz kládli aj na osobnostnú integritu.

ZOZNAM LEKÁROV:

Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova Zdravotníctvo
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:40
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
pred 2 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
včera o 11:38
Potravinový gigant Nestlé oznámil prepúšťanie. Zruší približne 16-tisíc pracovných miest
Potravinový gigant Nestlé oznámil prepúšťanie. Zruší približne 16-tisíc pracovných miest
13. 10. 2025 5:55
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
pred hodinou
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
pred 2 hodinami
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
včera o 15:40
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
pred 2 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
pred 2 dňami
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 11:38
Potravinový gigant Nestlé oznámil prepúšťanie. Zruší približne 16-tisíc pracovných miest
Potravinový gigant Nestlé oznámil prepúšťanie. Zruší približne 16-tisíc pracovných miest
13. 10. 2025 5:55
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
pred 2 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 3 dňami
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
včera o 15:40
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
pred 2 dňami
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
10. 10. 2025 12:12
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Lifestyle news
Eminem si našiel lásku. Pár má tvoriť so svojou dlhoročnou stylistkou, navyše čaká nový prírastok do rodiny pred 14 minútami
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol pred hodinou
Hamilton vymenil prilbu za kovbojský klobúk. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia pred 2 hodinami
Myslíš si, že vieš uvariť čaj? Odborníčka varuje, že ak ho pripravíš nesprávne, môže ti skôr uškodiť pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel bývalý gitarista skupiny Kiss Ace Frehley pred 3 hodinami
Netflix má nový hit: Hviezda Pirátov z Karibiku sa púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene včera o 18:42
Ďalšia rapová dráma na českej scéne. Spor medzi Hard Ricom a Senseyom eskaloval video rozhovorom včera o 17:37
Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva včera o 16:41
Na oblohe uvidíme vzácnu kométu po 1 300 rokoch. Kedy a odkiaľ ju budeš môcť pozorovať? včera o 15:21
Slovensko Všetko
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
pred hodinou
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Spoločnosť požiadala súd o reštrukturalizáciu.
Vážna nehoda na východe Slovenska: Vodičov zdrží desiatky minút
pred 2 hodinami
Vážna nehoda na východe Slovenska: Vodičov zdrží desiatky minút
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
pred 2 hodinami
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
včera o 15:40
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Dôchodok v 55? Niektorí Slováci sa môžu do penzie dostať skôr
pred 3 hodinami
Dôchodok v 55? Niektorí Slováci sa môžu do penzie dostať skôr
Pošta mení pravidlá pre zahraničné zásielky. Od októbra prestane prijímať balíky do dvoch štátov
včera o 17:42
Pošta mení pravidlá pre zahraničné zásielky. Od októbra prestane prijímať balíky do dvoch štátov
Zahraničie Všetko
Objavili jedného z najstarších dinosaurov. Po Zemi sa pohyboval pred 230 až 225 miliónmi rokov
pred 35 minútami
Objavili jedného z najstarších dinosaurov. Po Zemi sa pohyboval pred 230 až 225 miliónmi rokov
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Nemci určili najnespoľahlivejšie autá. V zozname sú známe značky
dnes o 06:36
Trump sa stretne s Putinom v Budapešti. Ozrejmil detaily
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
včera o 07:00
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
Ceny bytov opäť rastú rekordným tempom a mladí ľudia majú čoraz väčší problém nájsť dostupné bývanie, aj keď hypotéky mierne zlacneli.
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
pred 2 dňami
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
pred 2 dňami
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
9. 10. 2025 16:33
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
8. 10. 2025 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia