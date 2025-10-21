Kategórie
dnes 21. októbra 2025 o 5:39
Čas čítania 2:54

ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
Zdroj: TASR/Simona Ivančáková

Konkurzy a reštrukturalizácie z tohto roku ukazujú, že ekonomický tlak sa už netýka len malých podnikateľov či rodinných firiem.

Trend posledných mesiacov jasne ukazuje, že ekonomické problémy sa čoraz častejšie dotýkajú aj stredných a veľkých zamestnávateľov. Kým v auguste tohto roka skrachovalo „len“ 28 spoločností, oproti rekordným 34 v júli, ich spoločné dlhy vzrástli z 2,8 milióna na vyše 11 miliónov eur.

Medzi najväčšie tohtoročné krachy na Slovensku patrí prešovská tlačiareň Polygraf Print, ktorá pôsobila na trhu viac než 25 rokov a zamestnávala približne 100 až 150 ľudí. Firma ešte v roku 2024 dosiahla tržby vo výške vyše 10 miliónov eur, no skončila v strate takmer 1,1 milióna eur. Vysoká zadlženosť, ktorá presiahla 79 %, a narastajúce záväzky voči štátu ju napokon priviedli do konkurzu.

Podľa zverejnených údajov dlhuje Sociálnej poisťovni vyše 210-tisíc eur, Všeobecnej zdravotnej poisťovni takmer 60-tisíc eur a zdravotnej poisťovni Union ďalších približne 17-tisíc eur. Celkové záväzky firmy presahovali milión eur a konkurzné konanie bolo začaté začiatkom septembra 2025. Správcom konkurznej podstaty sa stala kancelária Pospíšil & Partners.

Zanechali obrovské dlhy

Ďalej v tomto roku skrachovala aj dopravno-železničná spoločnosť Retrack Slovakia, ktorá zamestnávala okolo 100 – 150 zamestnancov. Podľa platformy FinStat dosiahla v roku 2024 tržby vo výške približne 32,99 milióna eur, no skončila so stratou ~ 167 755 eur. Podľa údajov z Finančného registra predstavuje jej dlh Sociálnej poisťovni viac ako 300-tisíc eur. Spoločnosť ukončila svoju činnosť v lete 2025, pričom podľa dostupných správ sa objavili informácie o meškajúcich mzdách a problémoch so zamestnancami. Súd začal konkurzné konanie v auguste.

Klasickým príkladom veľkého zamestnávateľa v úpadku je SEZ Krompachy. Firma mala približne 250 zamestnancov a dlhy voči bankám a Sociálnej poisťovni presahujúce niekoľko miliónov eur. Medzi rokmi 2021 – 2024 akciová spoločnosť prosperovala s tržbami okolo 10 – 11 miliónov eur.

Firma sa dostala do finančných problémov v dôsledku dlhodobého útlmu stavebnej činnosti na Slovensku, čo ovplyvnilo dopyt po jej výrobkoch. Žiaľ, ide o ďalší prípad, ktorý ukazuje, ako kolaps veľkého podniku môže ohroziť región, kde ide o kľúčového zamestnávateľa.

V priebehu septembra 2025 sa na Slovensku objavili tri stredne veľké spoločnosti s významnými tržbami, ktoré čelili finančným problémom. CONCORDE spol. s.r.o. a Herman Slovakia Production s.r.o. sa rozhodli riešiť svoju situáciu formou reštrukturalizácie, pričom Mobiletouch Slovakia s.r.o. vstúpila do klasického konkurzu.

sez krompachy
Zdroj: TASR/Simona Ivančáková

Kríza zasiahla aj strojársky sektor 

CONCORDE spol. s.r.o., pôsobiaca v strojárskom sektore, dosiahla tržby vo výške približne 5,5 milióna eur a zisk 120 000 eur pri 50–99 zamestnancoch. Herman Slovakia Production s.r.o., pôsobiaca vo výrobe a distribúcii, vykázala tržby vo výške 7,2 milióna eur a zisk 95 000 eur pri podobnom počte zamestnancov. Reštrukturalizácia im umožnila pokračovať v prevádzke, upraviť splátky veriteľom a udržať pracovné miesta, čím sa snažia vyhnúť úplnému bankrotu.

Naopak, Mobiletouch Slovakia s.r.o., pôsobiaca v sektore telekomunikácií a elektroniky, s tržbami 5 miliónov eur a ziskom 65 000 eur pri 25–49 zamestnancoch, nemala dostatočnú likviditu na riešenie svojich problémov. V septembri 2025 tak bolo proti nej začaté konkurzné konanie. Ani stredné firmy s vysokými tržbami nie sú v dnešnej dobe imúnne voči krachu a svoje finančné problémy musia aktívne riešiť.

Zoznam najväčších skrachovaných zamestnávateľov na Slovensku za rok 2025:

Firma

Odvetvie

Počet zamestnancov

Daňový a iné dlhy za posledné obdobie

SEZ Krompachy

priemysel

250

Okolo 300 000 eur

Polygraf Print

Tlačiarenská výroba

150

Okolo 300 000 eur

Retrack Slovakia

doprava

150

330 000 eur

Confal, a.s.

výroba hliníka

63

Viac ako 3 000 000 eur

Grandie, a.s.

veľkoobchod

--

2 730 000 eur

TALZA, s.r.o.

Poradenstvo

--

Viac ako 7 000 000 eur

Konkurzy a reštrukturalizácie z tohto roku ukazujú, že ekonomický tlak sa už netýka len malých podnikateľov alebo rodinných firiem. Tradiční hráči, stredné firmy aj technologické spoločnosti sú nútené hľadať riešenia, ktoré zachovajú pracovné miesta a minimalizujú straty veriteľov.

Trend vyžaduje pozornosť štátu aj samospráv, najmä v regiónoch, kde sú zamestnávateľmi s významným podielom na miestnom trhu práce.

Zaujímavosti zo sveta

  • Koncom septembra 2025 automobilový výrobca náhradných dielov First Brands požiadal v USA o bankrotovú ochranu podľa veriteľmi; jeho záväzky sa odhadujú na viac ako 10 miliárd dolárov.
  • Švédska spoločnosť Northvolt, známa vo výrobe batérií, získala od štátu približne 600 miliónov eur, a v marci 2025 vyhlásila bankrot. Na konci januára 2025 predstavoval jej dlh viac ako 8 miliárd USD (7,33 miliardy eur).
  • Módna sieť Forever 21 podala v tomto roku návrh na bankrot pre svoje americké operácie, pričom jej záväzky sa pohybujú v rozsahu medzi 1 až 5 miliardami USD. Obchody zatiaľ zostávajú otvorené, no spoločnosť musí reorganizovať svoje dlhy a nájsť cestu späť k ziskovosti. 
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
