Konkurzy a reštrukturalizácie z tohto roku ukazujú, že ekonomický tlak sa už netýka len malých podnikateľov či rodinných firiem.
Trend posledných mesiacov jasne ukazuje, že ekonomické problémy sa čoraz častejšie dotýkajú aj stredných a veľkých zamestnávateľov. Kým v auguste tohto roka skrachovalo „len“ 28 spoločností, oproti rekordným 34 v júli, ich spoločné dlhy vzrástli z 2,8 milióna na vyše 11 miliónov eur.
Medzi najväčšie tohtoročné krachy na Slovensku patrí prešovská tlačiareň Polygraf Print, ktorá pôsobila na trhu viac než 25 rokov a zamestnávala približne 100 až 150 ľudí. Firma ešte v roku 2024 dosiahla tržby vo výške vyše 10 miliónov eur, no skončila v strate takmer 1,1 milióna eur. Vysoká zadlženosť, ktorá presiahla 79 %, a narastajúce záväzky voči štátu ju napokon priviedli do konkurzu.
Podľa zverejnených údajov dlhuje Sociálnej poisťovni vyše 210-tisíc eur, Všeobecnej zdravotnej poisťovni takmer 60-tisíc eur a zdravotnej poisťovni Union ďalších približne 17-tisíc eur. Celkové záväzky firmy presahovali milión eur a konkurzné konanie bolo začaté začiatkom septembra 2025. Správcom konkurznej podstaty sa stala kancelária Pospíšil & Partners.
Zanechali obrovské dlhy
Ďalej v tomto roku skrachovala aj dopravno-železničná spoločnosť Retrack Slovakia, ktorá zamestnávala okolo 100 – 150 zamestnancov. Podľa platformy FinStat dosiahla v roku 2024 tržby vo výške približne 32,99 milióna eur, no skončila so stratou ~ 167 755 eur. Podľa údajov z Finančného registra predstavuje jej dlh Sociálnej poisťovni viac ako 300-tisíc eur. Spoločnosť ukončila svoju činnosť v lete 2025, pričom podľa dostupných správ sa objavili informácie o meškajúcich mzdách a problémoch so zamestnancami. Súd začal konkurzné konanie v auguste.
Klasickým príkladom veľkého zamestnávateľa v úpadku je SEZ Krompachy. Firma mala približne 250 zamestnancov a dlhy voči bankám a Sociálnej poisťovni presahujúce niekoľko miliónov eur. Medzi rokmi 2021 – 2024 akciová spoločnosť prosperovala s tržbami okolo 10 – 11 miliónov eur.
Firma sa dostala do finančných problémov v dôsledku dlhodobého útlmu stavebnej činnosti na Slovensku, čo ovplyvnilo dopyt po jej výrobkoch. Žiaľ, ide o ďalší prípad, ktorý ukazuje, ako kolaps veľkého podniku môže ohroziť región, kde ide o kľúčového zamestnávateľa.
V priebehu septembra 2025 sa na Slovensku objavili tri stredne veľké spoločnosti s významnými tržbami, ktoré čelili finančným problémom. CONCORDE spol. s.r.o. a Herman Slovakia Production s.r.o. sa rozhodli riešiť svoju situáciu formou reštrukturalizácie, pričom Mobiletouch Slovakia s.r.o. vstúpila do klasického konkurzu.
Kríza zasiahla aj strojársky sektor
CONCORDE spol. s.r.o., pôsobiaca v strojárskom sektore, dosiahla tržby vo výške približne 5,5 milióna eur a zisk 120 000 eur pri 50–99 zamestnancoch. Herman Slovakia Production s.r.o., pôsobiaca vo výrobe a distribúcii, vykázala tržby vo výške 7,2 milióna eur a zisk 95 000 eur pri podobnom počte zamestnancov. Reštrukturalizácia im umožnila pokračovať v prevádzke, upraviť splátky veriteľom a udržať pracovné miesta, čím sa snažia vyhnúť úplnému bankrotu.
Naopak, Mobiletouch Slovakia s.r.o., pôsobiaca v sektore telekomunikácií a elektroniky, s tržbami 5 miliónov eur a ziskom 65 000 eur pri 25–49 zamestnancoch, nemala dostatočnú likviditu na riešenie svojich problémov. V septembri 2025 tak bolo proti nej začaté konkurzné konanie. Ani stredné firmy s vysokými tržbami nie sú v dnešnej dobe imúnne voči krachu a svoje finančné problémy musia aktívne riešiť.
Zoznam najväčších skrachovaných zamestnávateľov na Slovensku za rok 2025:
|
Firma
|
Odvetvie
|
Počet zamestnancov
|
Daňový a iné dlhy za posledné obdobie
|
SEZ Krompachy
|
priemysel
|
250
|
Okolo 300 000 eur
|
Polygraf Print
|
Tlačiarenská výroba
|
150
|
Okolo 300 000 eur
|
Retrack Slovakia
|
doprava
|
150
|
330 000 eur
|
Confal, a.s.
|
výroba hliníka
|
63
|
Viac ako 3 000 000 eur
|
Grandie, a.s.
|
veľkoobchod
|
--
|
2 730 000 eur
|
TALZA, s.r.o.
|
Poradenstvo
|
--
|
Viac ako 7 000 000 eur
Konkurzy a reštrukturalizácie z tohto roku ukazujú, že ekonomický tlak sa už netýka len malých podnikateľov alebo rodinných firiem. Tradiční hráči, stredné firmy aj technologické spoločnosti sú nútené hľadať riešenia, ktoré zachovajú pracovné miesta a minimalizujú straty veriteľov.
Trend vyžaduje pozornosť štátu aj samospráv, najmä v regiónoch, kde sú zamestnávateľmi s významným podielom na miestnom trhu práce.
Zaujímavosti zo sveta
- Koncom septembra 2025 automobilový výrobca náhradných dielov First Brands požiadal v USA o bankrotovú ochranu podľa veriteľmi; jeho záväzky sa odhadujú na viac ako 10 miliárd dolárov.
- Švédska spoločnosť Northvolt, známa vo výrobe batérií, získala od štátu približne 600 miliónov eur, a v marci 2025 vyhlásila bankrot. Na konci januára 2025 predstavoval jej dlh viac ako 8 miliárd USD (7,33 miliardy eur).
- Módna sieť Forever 21 podala v tomto roku návrh na bankrot pre svoje americké operácie, pričom jej záväzky sa pohybujú v rozsahu medzi 1 až 5 miliardami USD. Obchody zatiaľ zostávajú otvorené, no spoločnosť musí reorganizovať svoje dlhy a nájsť cestu späť k ziskovosti.