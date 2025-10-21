E-kasa pod drobnohľadom: Finančná správa spúšťa akciu „Návrat 2“.
Finančná správa Slovenskej republiky od septembra 2025 spustila novú kontrolnú akciu „Návrat 2“, ktorá cieli na podnikateľov ignorujúcich povinnosť evidencie tržieb v systéme e-kasa. Ide o nadväzujúci krok na akciu z roku 2024, pri ktorej kontroly odhalili porušenie zákona až v 26,8 % prípadov.
Výsledkom bolo takmer 100-tisíc eur na pokutách, desiatky uzavretých prevádzok a návrhy na odobratie živností.
Kontroly budú teda prebiehať počas jesene a nezamerajú sa len na prevádzky s históriou porušení, ale aj na subjekty s podozrivo nízkymi tržbami. Osobitná pozornosť bude venovaná tzv. podvodným pokladniciam, ktoré umožňujú falšovanie účteniek a obchádzanie systému. Podľa finančnej správy sa tak narúša férová hospodárska súťaž a poškodzujú poctiví podnikatelia.
Prísnejšie sankcie
Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice hrozí podnikateľom za porušenie povinností pokuta do 20 000 €.
V prípade opakovaného porušenia však môže sankcia dosiahnuť až 30 000 €. Finančná správa zároveň upozorňuje, že môže zakázať predaj alebo poskytovanie služby viazanej na e-kasa a podať návrh na zrušenie živnosti. V najvážnejších prípadoch, napríklad pri preukázanom používaní manipulovanej pokladnice, sa už uvažuje o trestnom stíhaní.
Výzva podnikateľom a zákazníkom
Finančná správa odporúča podnikateľom preveriť, či ich e-kasa spĺňa všetky zákonné náležitosti, keďže kontrole sa nevyhne nik.
Spotrebitelia sú zasa vyzvaní, aby si účtenky vždy pýtali – nevydanie dokladu môže signalizovať nezákonné správanie. Podnety možno nahlasovať aj cez aplikáciu ePeňaženka či na emailovej adrese: [email protected].