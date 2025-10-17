Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 17. októbra 2025 o 18:50
Čas čítania 0:59

Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Tento príspevok je určený na zabezpečenie základných školských potrieb a rodičom.

Úrady práce už vyplácajú rodičom prvákov zvýšený prídavok na dieťa v sume 110 eur. Niektorí rodičia ho už majú na svojom bankovom účte a tí, ktorí si zvolili výplatu poštou, ho dostanú v pondelok 20. októbra. 


„Tento rok podporujeme rodiny prvákov prostredníctvom zvýšeného prídavku na dieťa, a to celkovou sumou približne šesť miliónov eur. Adresne tak podávame pomocnú ruku viac ako 56.000 deťom a ich rodinám pri zvládaní vyšších výdavkov spojených so začiatkom novej životnej etapy,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Erik Tomáš.
Erik Tomáš. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák


Jednorazový zvýšený prídavok na dieťa poskytujú úrady práce už od roku 2019, pričom nárok naň majú rodičia detí, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy.

Tento príspevok je určený na zabezpečenie základných školských potrieb a rodičom sa vypláca automaticky bez potreby podávania žiadosti. Príspevok je poskytovaný na jedno dieťa len raz, pričom je priamo naviazaný na nástup dieťaťa do školy. V prípade, ak rodič alebo oprávnená osoba nepoberá prídavok na dieťa na Slovensku, ale v inom členskom štáte EÚ, tak si nárok uplatní podaním žiadosti o zvýšený prídavok. Celková suma mesačného prídavku na dieťa je 60 eur, spolu s jednorazovým zvýšeným je to dokopy 170 eur.


„Aj vďaka tejto pomoci sa mnohým rodinám darí lepšie zvládnuť zvýšené výdavky pri nástupe do školy. Od roku 2019 sme takto podporili takmer 390.000 prvákov pri príležitosti ich nástupu do školy a poslali im viac ako 40 miliónov eur,“ dodal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.

17. októbra 2025 o 17:33 Čas čítania 0:47 Premiér Orbán telefonoval s prezidentom Putinom. Rokovať mali o pripravovanom mierovom summite v Budapešti Premiér Orbán telefonoval s prezidentom Putinom. Rokovať mali o pripravovanom mierovom summite v Budapešti
17. októbra 2025 o 15:34 Čas čítania 0:26 V meste, neďaleko čerpacej stanice, sa pohyboval medveď. Informovala o tom polícia V meste, neďaleko čerpacej stanice, sa pohyboval medveď. Informovala o tom polícia
17. októbra 2025 o 16:10 Čas čítania 0:31 Zmeny vo vyplácaní PN: Od budúceho roka ju prvých 14 dní dostaneš od zamestnávateľa Zmeny vo vyplácaní PN: Od budúceho roka ju prvých 14 dní dostaneš od zamestnávateľa
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Erik Tomáš Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
dnes o 09:32
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
dnes o 12:12
Slovák vyhral v lotérii. Na účte mu pristane 2,5 milióna
Slovák vyhral v lotérii. Na účte mu pristane 2,5 milióna
pred 2 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
dnes o 14:00
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
13. 10. 2025 5:55
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
včera o 15:40
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
pred 2 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
13. 10. 2025 5:55
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
včera o 11:38
Potravinový gigant Nestlé oznámil prepúšťanie. Zruší približne 16-tisíc pracovných miest
Potravinový gigant Nestlé oznámil prepúšťanie. Zruší približne 16-tisíc pracovných miest
dnes o 09:32
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
dnes o 12:12
Slovák vyhral v lotérii. Na účte mu pristane 2,5 milióna
Slovák vyhral v lotérii. Na účte mu pristane 2,5 milióna
pred 2 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 15:40
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
pred 3 dňami
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
pred 2 dňami
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
10. 10. 2025 12:12
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Lifestyle news
100-ročný kulturista prezradil svoje tajomstvo. Vo forme ho udržalo celé storočia pred 3 hodinami
Do Euphorie mieria nové postavy. HBO prezradilo mená hercov tretej série, uvidíme v nej aj známu Youtuberku dnes o 18:37
Bol veľký ako pes, no patril medzi prvých dinosaurov planéty. Vedci objavili unikátnu fosíliu dnes o 17:51
Ukrýval ich pred nacistami. Teraz sa husle Alberta Einsteina vydražili za viac než milión eur dnes o 17:09
Manžel Lany Del Rey stále pracuje. Sprievodcom aligátorov neprestal byť ani po svadbe s popovou ikonou dnes o 16:17
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin dnes o 15:23
Legendárna reštaurácia Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu dnes o 14:36
Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu dnes o 13:48
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Svoju dlhoročnú partnerku požiadal o ruku dnes o 12:52
Už zajtra čaká Oktagon ďalší veľkolepý turnaj: Premiéra bojovníka, ktorý sa z detského domova prebojoval až do klietky dnes o 12:07
Slovensko Všetko
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
dnes o 14:00
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Všetky dotknuté vozidlá môžu majitelia bezpečne opraviť vo všetkých autorizovaných servisoch príslušných výrobcov v rámci EÚ.
Slovák vyhral v lotérii. Na účte mu pristane 2,5 milióna
dnes o 12:12
Slovák vyhral v lotérii. Na účte mu pristane 2,5 milióna
Od nového roka skresali podporu. Už je známe, o koľko peňazí prídeš
dnes o 18:10
Od nového roka skresali podporu. Už je známe, o koľko peňazí prídeš
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
dnes o 10:15
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Zmeny vo vyplácaní PN: Od budúceho roka ju prvých 14 dní dostaneš od zamestnávateľa
dnes o 16:10
Zmeny vo vyplácaní PN: Od budúceho roka ju prvých 14 dní dostaneš od zamestnávateľa
Fico podpísal dohody s premiérkou Ukrajiny. Slovensko sa zaviazalo k užšej spolupráci
dnes o 16:50
Fico podpísal dohody s premiérkou Ukrajiny. Slovensko sa zaviazalo k užšej spolupráci
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Ekonomika Všetko
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
dnes o 10:15
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
10. 10. 2025 15:10
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
dnes o 14:30
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
Premiér Fico chce presunúť voľby na rok 2027 a koalícia hovorí aj o dlhších mandátoch. Ústavný právnik Vincent Bujňák vysvetľuje, či to ústava vôbec dovoľuje.
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
včera o 07:00
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
pred 2 dňami
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
pred 2 dňami
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
9. 10. 2025 16:33
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia