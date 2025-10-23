Bratislavské letisko bude mať od 26. októbra 2025 49 pravidelných liniek do 42 destinácií.
Až 49 pravidelných liniek do 42 destinácií v 22 krajinách, zavedenie vnútroštátneho spojenia s Košicami, ale aj lety do exotických destinácií budú súčasťou zimného letového poriadku na Letisku M. R. Štefánika. Ten vstupuje v letectve do platnosti zmenou času, čiže od nedele 26. októbra 2025, a bude platiť do konca marca 2026, informovalo vo štvrtok letisko.
„Je to celkovo historicky absolútne najvyšší počet pravidelných liniek na bratislavskom letisku, nielen v zimnom období. Dokonca presiahol aj počty pravidelných destinácií z letného obdobia a rekord z roku 2019, keď bolo počas leta v ponuke 48 pravidelných liniek. Zimné obdobie sa nielenže vyrovnalo letnému obdobiu, ale ho dokonca v ponuke letov i predbehlo,“ uviedol generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.
Pravidelné lety z Bratislavy bude počas zimy prevádzkovať päť leteckých dopravcov, a to Wizz Air, Ryanair, Air Cairo, Pegasus Airlines a Smartwings. Najviac pravidelných letov, celkovo 25, zabezpečí letecký dopravca Wizz Air, pričom koncom marca 2026 pridá aj ďalšie dve nové spojenia do Varšavy a Tuzly. Dopravca Ryanair zabezpečí v zime pravidelné lety do 21 destinácií. Po jednom pravidelnom spojení budú prevádzkovať lety tiež dopravcovia Pegasus Airlines (Istanbul), Air Cairo (Hurgada) a Smartwings (Dubaj).
Priame lety zo slovenského hlavného mesta budú smerovať v zime do 21 krajín. Pôjde konkrétne o Egypt, Turecko, Spojené arabské emiráty, Belgicko, Írsko, Holandsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Malta, Taliansko, Grécko, Severné Macedónsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Srbsko, Bulharsko, Nórsko, Cyprus, Moldavsko, Nemecko, Albánsko. Navyše bude v prevádzke vnútroštátne spojenie v rámci Slovenska s Košicami, podotklo letisko.
„Okrem pravidelných letov si môžu cestujúci vybrať počas zimy aj dovolenkové pobyty s odletom z Bratislavy do exotických letovísk. Cestovné kancelárie ponúknu aj v zime 2025/26 charterové lety z Letiska M. R. Štefánika do Dominikánskej republiky, Vietnamu, Thajska, Kataru, Bahrajnu, Ománu (Salalah a Maskat), do Dubaja v Spojených arabských emirátoch, na Zanzibar či do Egypta, do celkovo desiatich destinácií v deviatich krajinách,“ dodalo bratislavské letisko.