Seniorka zo Senca si nainštalovala aplikáciu. Podvodník cez ňu získal jej údaje a okradol ženu o 46 000 eur

Dôchodkyňa chcela investovať do kryptomien.

70-ročná seniorka sa obrátila na políciu po tom, čo ju neznámy páchateľ podviedol o 46-tisíc eur. Žena chcela investovať do kryptomien, čo páchateľ využil a ponúkol sa, že jej prevedie eurá na kryptomenu pomocou aplikácie, informujú policajti na Facebooku.

„Oznamovateľka s jej ponukou súhlasila a podľa pokynov si nainštalovala do mobilu aplikáciu Anydesk, cez ktorú neznáma osoba získala prístup do jej telefónu. Poškodená následne zistila, že žiadne peniaze nezískala, ale práve naopak, v priebehu niekoľkých dní jej boli z účtu vykonané transakcie v prospech neznámych bankových účtov, čím prišla o viac ako 46 000 eur,“ píše polícia v statuse.

Policajti upozorňujú ľudí, aby sa nedali ľahko oklamať a zvážili to, komu svoje peniaze pošlú. Naliehajú na to, aby pri investovaní do kryptomien neposielali peniaze neznámym osobám.