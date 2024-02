Obchodné reťazce chcú na Slovensku otvoriť množstvo nových predajní. Prezradili svoje plány

Ide o reťazce Coop Jednota, Lidl, Tesco, Kaufland, Billa či Terno.

Obchodné reťazce na Slovensku avizovali rozšírenie počtu prevádzok. V roku 2024 chcú dokopy otvoriť približne 50 nových predajní. Pre Aktuality.sk to potvrdili hovorcovia obchodných sietí Coop Jednota, Lidl, Tesco, Kaufland, Billa či Terno.

Hovorkyňa Coop Jednoty Jana Kuklová prezradila, že tento rok plánujú otvoriť približne 12 nových predajní a 81 budú rekonštruovať. Coop Jednota aktuálne po celom Slovensku prevádzkuje skoro 2 000 predajní. Plánujú spustiť aj e-shop na objednávanie potravín či zaviesť samoobslužné predajne.

Zdroj: Facebook/Coop Jednota Supermarket Výčapy-Opatovce

Otvorenie nových prevádzok avizuje aj Lidl. Hovorca spoločnosti Tomáš Bezák povedal, že ich sieť sa do konca roka rozrastie o viaceré nové predajne. „Spomenúť možno lokality Bratislava-Púchovská a Považská Bystrica-Slovenských partizánov,“ spresnil.

Obchodný reťazec Tesco vytvorí pracovné miesta pre desiatky nových pracovníkov. 15 predajní ich franchisingu Žabka plánujú premeniť na obchody Tesco expres. „Transformácia prebehne do 15. marca tohto roka,“ povedala PR manažérka Tesca Mária Zerzanová.

Hovorkyňa Kauflandu Lucia Vargová sa pre Aktuality.sk vyjadrila, že chcú v tomto roku opäť rozšíriť svoju sieť predajní o ďalšie. „Momentálne je vo výstavbe nová predajňa Kaufland v Bytči,“ dodala.

Billa v roku 2024 plánuje otvoriť minimálne desať nových predajní po celom Slovensku. „Naďalej rozširujeme aj spoluprácu s OMV s konceptom potravín na čerpacích staniciach Viva Billa, pričom k doterajšej dvadsiatke by malo pribudnúť do troch rokov ďalších 50 Viva Billa po celom Slovensku,“ prezradil hovorca spoločnosti Marek Kravjar. Investície do expanzie by sa podľa neho mali pohybovať v desiatkach miliónov eur.

Sieť predajní Terno/Kraj zas plánuje otvoriť šesť až desať nových predajní. Chce sa rozšíriť do nových regiónov ako Liptov a Spiš. „Naďalej však budeme posilňovať aj našu pozíciu v regiónoch, kde už sme aktuálne dobre zastúpení, ako napr. Banská Bystrica či Trenčín. Expandovať budú obe naše značky,“ spresnil pre Aktuality marketingový manažér spoločnosti Terno real estate Peter Vanek.