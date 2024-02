PRIESKUM: Parlamentné voľby by vyhralo Progresívne Slovensko. Dankova SNS by u voličov neuspela

Do víťaznej trojice sa dostali Progresívne Slovensko, Smer-SSD a Hlas.

Podľa najnovšieho velebného prieskumu by voľby vyhrala politická strana Progresívne Slovensko (22 %). Hneď za ním nasleduje víťaz parlamentných volieb Smer-SSD (21 %) a víťaznú trojicu by doplnila strana Hlas (16,9 %). O najnovšom volebnom prieskume informuje denník SME.

Do parlamentu by sa dostali aj strany KDH (7,2 %), Republika (5,8 %) a SaS (5,7 %). Koalícia Slovensko by podľa prieskumu získala 6 % hlasov a do parlamentu by sa nedostala.

Pod čiarou zvoliteľnosti zostala Dankova SNS (4,2 %), Sme rodina (3,6 %), ale aj maďarská Szövetség (3,3 %) a Demokrati (2,5 %).