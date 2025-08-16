Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 16. augusta 2025 o 10:09
Čas čítania 0:55

AKTUÁLNE: Zelenskyj odcestuje do USA. S prezidentom Trumpom bude rokovať o ukončení vojny

AKTUÁLNE: Zelenskyj odcestuje do USA. S prezidentom Trumpom bude rokovať o ukončení vojny
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Rokovať budú o „ukončení zabíjania a vojny“ na Ukrajine.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že v pondelok odcestuje do Washingtonu, aby s prezidentom USA Donaldom Trumpom prerokoval „ukončenie zabíjania a vojny“ na Ukrajine. 

Trump TRUMP PUTIN TRUMP PUTIN TRUMP PUTIN
Zobraziť galériu
(8)


Zelenskyj to uviedol v sobotu po telefonáte s Trumpom, počas ktorého ho americký prezident informoval o „hlavných bodoch“ svojich rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa konali na Aljaške.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Vo svojom príspevku na sieti Facebook Zelenskyj napísal, že po skončení summitu na Aljaške mal s Trumpom „dlhý a obsahovo bohatý rozhovor“. Doplnil, že rozhovor sa začal bilaterálnymi rokovaniami, neskôr boli prizvaní aj európski lídri. Zelenskyj spresnil, že tieto rokovania trvali viac ako 1,5 hodiny vrátane jeho približne hodinového rozhovoru s Trumpom.

Po tom, ako Trump informoval o hlavných bodoch diskusie s Putinom, Zelenskyj podľa vlastných slov potvrdil pripravenosť Ukrajiny vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie mieru.


Podľa Zelenského je dôležité, že sila Ameriky má vplyv na vývoj situácie. V mene svojej krajiny Zelenskyj podporil aj Trumpov návrh na trojstranné stretnutie medzi Ukrajinou, USA a Ruskom. Dodal, že kľúčové otázky je lepšie prediskutovať na úrovni lídrov a trojstranný formát je na to vhodný.


Zelenskyj súčasne označil za dôležité, aby „Európania boli zapojení v každej fáze, aby sa spoločne s Amerikou zabezpečili spoľahlivé bezpečnostné záruky“ pre Ukrajinu.
Agentúra PAP doplnila, že z americkej strany sa na telefonáte okrem Trumpa zúčastnili minister zahraničných vecí Marco Rubio a prezidentov osobitný vyslanec Steve Witkoff.

Trump
Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson
Donald Trump Správy zo sveta Vojna na Ukrajine Volodymyr Zelenskyj
Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
