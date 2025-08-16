Rokovať budú o „ukončení zabíjania a vojny“ na Ukrajine.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že v pondelok odcestuje do Washingtonu, aby s prezidentom USA Donaldom Trumpom prerokoval „ukončenie zabíjania a vojny“ na Ukrajine.
Zelenskyj to uviedol v sobotu po telefonáte s Trumpom, počas ktorého ho americký prezident informoval o „hlavných bodoch“ svojich rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa konali na Aljaške.
Vo svojom príspevku na sieti Facebook Zelenskyj napísal, že po skončení summitu na Aljaške mal s Trumpom „dlhý a obsahovo bohatý rozhovor“. Doplnil, že rozhovor sa začal bilaterálnymi rokovaniami, neskôr boli prizvaní aj európski lídri. Zelenskyj spresnil, že tieto rokovania trvali viac ako 1,5 hodiny vrátane jeho približne hodinového rozhovoru s Trumpom.
Po tom, ako Trump informoval o hlavných bodoch diskusie s Putinom, Zelenskyj podľa vlastných slov potvrdil pripravenosť Ukrajiny vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie mieru.
Podľa Zelenského je dôležité, že sila Ameriky má vplyv na vývoj situácie. V mene svojej krajiny Zelenskyj podporil aj Trumpov návrh na trojstranné stretnutie medzi Ukrajinou, USA a Ruskom. Dodal, že kľúčové otázky je lepšie prediskutovať na úrovni lídrov a trojstranný formát je na to vhodný.
Zelenskyj súčasne označil za dôležité, aby „Európania boli zapojení v každej fáze, aby sa spoločne s Amerikou zabezpečili spoľahlivé bezpečnostné záruky“ pre Ukrajinu.
Agentúra PAP doplnila, že z americkej strany sa na telefonáte okrem Trumpa zúčastnili minister zahraničných vecí Marco Rubio a prezidentov osobitný vyslanec Steve Witkoff.
Prečítaj si aj tieto články: